Jedno zlato, pět stříbrných ocenění a k tomu šest nominací získaly tuzemské agentury na soutěži pořádané evropským Art Directors Clubem. Nejúspěšnější je VMLY&R s kampaní pro Post Bellum.

Evropské Grand Prix bude představeno během přenosu galavečera, jehož záznam můžete zhlédnout zde:

Za Česko nejúspěšnější kampaň Breaking the Silence od kreativní agentury VMLY&R Prague a produkční společnosti Bistro Films získala v evropské soutěži designu a reklamy ADCE Awards zlato v kategorii Film & Audio pro reklamy v TV a kině. Kampaň s třemi spoty od režiséra Marka Partyše zobrazuje autentické příběhy z různých desetiletí 20. století o lidech, kteří bojovali proti vládnoucímu režimu a mnohokrát se ocitli v situacích, kdy jen mlčení mohlo zachránit jejich životy. „Naší kampaní pro Paměť národa, největší veřejnou databázi příběhů očitých svědků v Evropě, říkáme, že nyní potřebujeme, aby udělali pravý opak – aby promluvili a jejich příběhy tak mohly být zachovány pro budoucí generace,“ uvádějí k tomu z agentury. Projekt uspěl i v tuzemských soutěžích, například v soutěži ADC Czech Creative Awards, kde získal zlato kategorii TV/Cinema a stříbro za Online film. K tomu si VMLY&R Prague může ještě za vizuály pro Post Bellum připsat nominaci v kategorii Craft – Photography.

Na ADCE Awards pak rovněž uspěla kampaň Fyzika od kreativní agentury McCann Prague a produkční společnosti Bistro Films pro neziskovou organizaci Brontosauři v Himalájích – získala dvě stříbra, za Online Video a Craft – direction, cinematography and editing v kategorii Film & Audio. Rovněž bodovala v národním kole ADC Awards, kde získala zlato za Online film i v kategorii Craft – film.

Další stříbro, získané v podkategorii Craft – direction, cinematography and editing a doplněné nominací za Craft – music and sound, poputuje do agentury Scholz & Friends Prague za práci na kampani pro značku ručně šitých rukavic Engelmüller. Její spot odkazuje na letošní 71. výročí od vítězství vozu české výroby Aero Minor na legendárním závodě v Le Mans. „Na podporu tohoto výročí a současně i návratu vozu Aero Minor na slavný závod byla vytvořena limitovaná kolekce rukavic tradičního českého výrobce Engelmüller, z jejíhož prodeje je část výtěžku věnována jako příspěvek spolku Le Mans Redux, který se s tímto vozem chce pokusit zopakovat úspěch i v roce 2020,“ píše k tomu agentura, která na českých cenách ADC obdržela zlato za Film craft, stříbro za Sound & Music a bronz v kategorii Online film.

Kampaň From the Future World od Wunderman Thompson Prague pro Komerční banku získala stříbro za Craft – music and sound. V ní s pomocí umělé inteligence AIVA 115 let po smrti skladatele Antonína Dvořáka dokončila jednu z jeho rozpracovaných skladeb. V premiéře ji před rokem odehrál orchestr PKF — Prague Philharmonia. V tuzemské soutěžá ADC pak posbírala zlato v kategorii Sound & Music, stříbro pro Inovace a bronz za Brand experience.

Poslední stříbrné ocenění pro Českou republiku ukořistila v kategorii Brand Experience za PR/Events (a nominaci v kategorii Integrated & Innovation for non-profit/public service/NGO) agentura WMC/Grey pro společnost Actum s kampaní Hackathon #Znamkamarada. Antikorupční kampaň, která pomohla ke zrušení předražené státní zakázky na e-shop na dálniční známky, na národní úrovni získala nejen v zlato v kategorii Campaign for good a bronz v případě Digital — web pages/microsites v soutěži ADC Czech Creative Awards, ale také Grand Prix na české Effie.

Další projekty, které se za českou republiku dostaly mezi nominace na ocenění ADCE Awards byly v kategorii Craft – Photography vizuály pro designérské studio Nastassia Aleinikava od agentury Creative Embassy. A projekt Telefonní budky od agentury Oliver Marketing pro operátora O2 Czech Republic, jenž se nominoval v kategorii Brand Experience – New use of media.