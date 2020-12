Konopí po letech zbytečné perzekuce nyní zažívá boom. Na rostoucí poptávku reagují kosmetické značky, investoři i firmy. Marketing CBD produktů však stále představuje výzvu.

Konopný byznys patří mezi nejrychleji rostoucí segmenty s obrovským potenciálem, což si ve zvýšené míře začínají uvědomovat nejen investoři, ale i značky. Vzhledem k postupně se uvolňující legislativě a omezeních se otevírá nový velmi lukrativní trh a po celém světě se začínají do odvětví pumpovat desítky milionů dolarů. V USA, kde je marihuana pro rekreační užití legální už v několika státech a postupně se přidávají další, je to dobře vidět na růstu akcií firem podnikajících v oblasti marihuany pro lékařské využití a dalších konopných produktů, zejména olejů a doplňků potravin. Po zvolení Joe Bidena americkým prezidentem navíc většina akcií těchto firem v očekávání dalšího uvolňování po nástupu nové administrativy zaznamenala růst.

A stejně jako nyní běží populární slevové akce na podporu prodeje typu Black Friday či Cyber Monday především v oblasti elektroniky (ale už samozřejmě veškerého zboží), milovníci marihuany mají v USA kromě 20. dubna svou Zelenou středu, tedy den před tradičním čtvrtečním Díkuvzdáním v listopadu. Tento marketingový koncept vznikl někdy kolem roku 2016 a postupně se také ujal. Letos vzhledem k opatřením a faktu, že lidé tráví mnohem více času zavřeni doma, očekávají prodejci nevídané žně. Už loni zaznamenali o 60 procent vyšší tržby než z přechozích ročníků.

„Den Díkůvzdání 2020 bude zcela jiný, než kdo pamatuje,“ odhadovala letos zpráva výzkumné firmy Headset, která sleduje prodej „trávy“ v Oregonu, Kalifornii, Coloradu, Nevadě, Washingtonu, Michiganu a Massachusetts.

„Když chcete po milionech Američanů, aby na svátky zůstali doma, upřímně řečeno, co jiného taky dělat?“ uvádí lakonicky. Boom v poptávce není zdaleka jen u rekreačních jointů, trh bují zejména v oblasti využití kanabidiolu (CBD). Konopí totiž kromě psychoaktivní látky THC obsahuje i řadu dalších účinných látek, kromě CBD také CBN a CBG. Od sedmdesátých let minulého století vznikly stovky studií popisujících jeho pozitivní účinky a vědci se domnívají, že právě v dalších látkách z konopí by mohli objevit třeba lék na Alzheimerovu chorobu, roztroušenou sklerózu, rakovinu nebo lupénku. Šíře spektra využití CBD je obrovská, pozitivní účinky má u řady zdravotních obtíží, od protizánětlivého působení po psychiatrické využití, pomáhá epileptikům nebo onkologicky nemocným.

