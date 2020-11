Mews má novou vizuální identitu. Má vyjadřovat propojení technologie s pohostinstvím, odkazovat k NASA a odráže směr, kterým se firma vyvíjí. Rebrandingem prochází rovněž společnost Komix – i ta odkazuje na vesmírnou tématiku.

Český startup Mews, který hotelům a jiným ubytovacím zařízením po celém světě nabízí systém pro jejich automatizaci a správu, přichází s novou vizuální identitou. Za jejím vznikem stála britská agentura Design by Structure ve spolupráci s agenturou Sawdust – ta se v minulosti mimo jiné podílela na designu světoznámých značek jako Nike, Apple, The New York Times, Wired, Microsoft, Adidas, Converse a dalších. Z charakteristické žluté přechází Mews v tlumenější variantu v bílé a černé barvě s akcentní koralovou, jež pracuje s odstíny šedé.

Nové logo

Původní logo

„Značka není jen něco, co si vytisknete na tričko nebo umístíte do levého horního rohu webu – představuje, kým jste jako společnost, a dokáže řadou způsobů vyjádřit různé směry, kterými se ubíráte. Hledali jsme něco, co by dokázalo vystihnout směr, kterým se vyvíjíme, naši všestrannost a spektrum oblastí, ve kterých působíme nyní a které plánujeme dobýt v blízké budoucnosti,“ konstatoval Richard Valtr, zakladatel Mews.

„Mews měl silnou vizuální identitu od začátku, která po určitou dobu fungovala skvěle. Pravda ale je, že díky tomu, kam jsme se jako firma posunuli a kam náš produkt vyrostl, bylo potřeba posunout i naši identitu a brand. Potřebovali jsme skutečný upgrade, abychom lépe vyjádřili, kým jako firma dneska jsme a kam míříme,“ řekl Matthijs Welle, CEO Mews.

Písmena M a W jsou si nyní v logu velmi podobná. To podle Valtra odráží skutečnost, že Mews poskytuje zážitek jak pro hosty, tak pro hotelový personál. Křivky písmen pak podle zakladatele odkazují na NASA a vesmírnou tematiku, přičemž „Mews vytváří nový vesmír, který je vizionářský a futuristický, ale zároveň přístupný a pečující o své klienty“.

Proces rebrandingu byl podle zakladatelů o něco náročnější kvůli pandemii covidu-19, kdy bylo nutné, aby tým zůstal doma. Strávili tak spoustu času na videohovorech. „Pandemie ve světě pohostinství a hotelnictví změnila mnohé. Stejně tak jsme se ale změnili i my, vyrazili jsme novým směrem a nehodláme lpět na starých pořádcích. Díváme se do budoucna,“ dodal Valtr.

Neznámá galaxie

V uplynulých měsících si pak rebrandingem prošla i společnost Komix. Ta si v rámci nového brandu hraje s myšlenkou stát se spolehlivým průvodcem IT službami, které klienti ještě stále vnímají tak trochu jako neznámé galaxie.

„Při uvažování o novém konceptu značky jsme si svět IT představili jako vesmír. Jako galaxii, ve které každý z nás rozumí něčemu jinému. Určitá výseč galaxie je pro nás viditelná, ale většina zůstává běžným smrtelníkům skrytá. A my chceme právě tyto části v novém přístupu značky odkrýt, vysvětlit je a stát se tak klientům průvodcem,“ říká k nové ideji Komixu Ondřej Roček, vedoucí externího kreativního týmu.







Součástí rebrandingu je série nových vizuálů. Na každém z nich je vyobrazen jeden autentický člen “posádky” Komixu, který jako vesmírný průvodce symbolizuje jeho speciální dovednost. “Současně vznikl jeden univerzální vizuál s generálním ředitelem Komixu Tomášem Ruterlem. Ten symbolicky zve na vesmírnou misi, na jejímž konci je funkční a spolehlivé IT řešení, které pomáhá zlepšovat klientův byznys,” dodává Nikola Wimmerová.

Rebranding Komixu realizovali Ondřej Roček (strategie), Petr Hanousek (kreativa), Marek Šplíchal (kreativa a copy) a Jan Prell s Míšou Verbovou (design).