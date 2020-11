Televize Prima pokračuje v komerčních formátech, které umožňují značkám spojit se s tématem, které je pro ně zajímavé, a objevit se v prostoru, který diváky baví více, než klasická reklama. Posledním takovým projektem je spolupráce s Komerční bankou, značkou koření Kotányi a kuchyňským nádobím a doplňky Potten & Pannen – Staněk na dalším pořadu šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha.

Pohlreich ve čtvrtečním osmidílném pořadu (premiéra byla 29. října ve 22:50) radí divákům, jak být Šéfem za pár minut. Nabídne tipy, jak vařit chytře, dobře a tak, aby nezruinovali rodinný rozpočet. Ke spolupráci si tentokrát přizval také známou cukrářku Ivetu Fabešovou. „Člověk by nikdy neměl rezignovat na to, co jí, protože i z jednoduchých surovin se dá vařit skromně, chytře a skvěle,“ říká k novince Zdeněk Pohlreich.

„Podpora Zdeňka Pohlreicha a jeho pořadů se pro nás stala tradicí. Spolupráce na tomto projektu je plynulým pokračováním dlouholetého partnerství, které odráží naši společnou filozofii – vysoké standardy kvality, profesionální přístup a edukaci veřejnosti v oblastech, kterým se věnujeme. I pro nás jsou to totiž nezbytné ingredience našeho působení na trhu,“ uvádí David Šmahel, šéf marketingové komunikace Komerční banky. Bance reklamní plnění zajistila agentura Fuse ze skupiny Omnicom Media Group.

Na Primě se vaří i s Kauflandem a hokejisty v kulinářském miniseriálu Kuchyně na ledu. „Je to jen jeden z kreativních konceptů, které u některých klientů děláme. Máme i pořad KB interview, zaměřený na rozhovory Martina Moravce o příbězích podnikatelů, u kterého jsme navázali spolupráci s Komerční bankou. Propojujeme se ale i s dalšími různými odvětvími. Jedná se o společnosti z oblasti FMCG, finančního sektoru a sektoru spotřebního zboží, jako další příklady můžeme uvést Coca-Colu, Vodafone, Spinmaster, Mazagrande nebo Mattoni,“ řekl obchodní ředitel Media Clubu Ladislav Dianiška nedávno MAM. Media Club zastupuje Televizi Prima v prodejích inzerce.