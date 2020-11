Evropské platformě s oblečením Zalando ve třetím kvartálu vzrostl objem prodaného zboží o téměř 30 procent, což podle vyjádření společnosti silně převyšuje její střednědobé cíle. Úspěch prodejce módy připisuje „zrychlenému přesunu zákazníků do online prostředí“, partnerskému programu Connected Retail a nákupnímu klubu Zalando Lounge.

„Hrubý objem zboží (GMV) vykazuje nárůst o 29,9 procent a v současné době dosahuje částky 2,5 miliardy EUR. Tržby vzrostly celkem o 2,5 procenta, čímž společnost docílila zisku 1,8 miliardy EUR,“ uvádí Zalando v tiskové zprávě.

Společnost se nadále chystá podporovat svůj partnerský a věrnostní program. Neopomíjí ani trend udržitelnosti, který zajímá čím dál více zákazníků. Za uplynulý rok proto firma rozšířila svůj udržitelný sortiment z 27 000 na více než 60 000 položek. Podíl zákazníků nakupujících udržitelnější módu se od začátku roku více než zdvojnásobil a nyní představuje až 40 procent aktivních zákazníků Zalanda.

CFO Zalanda David Schröder na telefonické konferenci s novináři řekl, že „Český trh je zatím v porovnání s dalšími v plenkách, nicméně společnost je s vývojem v Česku i sousedním Polsku spokojena a pokračuje v upevňování své pozice.“

Platforma Zalando vznikla v Berlíně v roce 2008. V sortimentu má oblečení, obuv, doplňky i beauty produkty. Má údajně 34 milionů aktivních zákazníků na 17 trzích: německém, rakouském, švýcarském, francouzském, belgickém, nizozemském, italském, španělském, polském, švédském, dánském, finském, norském, irském, lucemburském, britském a českém.

V Česku vedle Zalanda působí ještě online tržiště About You, firma, která aktuálně působí na patnácti trzích a má údajně 27 milionů aktivních zákazníků. Oba zahraniční hráči masivně investují do reklamy. Plyn ovšem sešlápl i původem český Zoot, který svoji budoucnost vidí rovněž v modelu marketplace. Své oblečení prodává prostřednictvím Mall.cz a nedávno začal sortiment nabízet i na Alza.cz, MAM o tom informoval jako první. Zoot má rovněž 130 výdejen. Nedávno zařadil do svého sortimentu například i kosmetiku a bytové doplňky a chce pomáhat menším lokálním značkám a designerům.