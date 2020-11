K vyzvednutí zboží zakoupeného v e-shopu mohou zákazníci Datartu nově využít poboček Zásilkovny. Prodejce spotřební elektroniky tak doplňuje stávající síť prodejen s možností osobního odběru o téměř čtyři tisíce výdejních míst. Možnost doručení zboží do Zásilkovny mohou lidé využít pro balíky do deseti kilogramů.

„Hustou sít sto šesti našich prodejen v Česku, kde si lidé mohou vyzvedávat zboží objednané v e-shopu, jsme rozšířili o výdejní místa Zásilkovny. Cílem je usnadnit zákazníkům nakupování přes internet a ještě víc se jim přiblížit. Navíc mohou lidé díky trasování sledovat stav zásilky a v okamžiku, kdy je pro ně zboží připraveno k vyzvednutí, obdrží zprávu a email s heslem pro odběr balíku,“ řekla Eva Kočicová, mluvčí značky Datart.

„Jsme rádi, že mezi našich téměř 30 000 spolupracujících e-shopů přibude další skvělá značka. Výdejní místa Zásilkovny jsou stále více oblíbenějším způsobem, jak si zákazníci své zásilky vyzvedávají. Sami si volí čas, kdy si zásilku vyzvednou a její výdej trvá v průměru 20 sekund, nemusí tak čekat ve frontách nebo doma na kurýra,“ doplnil Milan Šmíd, marketingový ředitel skupiny Packeta, majitele Zásilkovny.

Lidé k vyzvednutí mohou využít kterékoliv výdejní místo ze zhruba 3 700 zásilkoven, a to pro zboží do deseti kilogramů s maximální délkou nejdelší strany balíku 110 cm nebo součtem všech stran do 130 centimetrů. Služba je zpoplatněna 59 korunami. Zásilkovnu mohou zákazníci využívat také na Slovensku, kde Datart spolupráci zahájil již v průběhu října.