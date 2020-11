Poprvé po více než dvou dekádách nevyšla tištěná verze ekonomického týdeníku Euro. Lze si jej přečíst jen v elektronické podobě. Titul vydavatelství Mladé fronty se prodává například prostřednictvím Alza.cz. Problémy byly už v minulém týdnu s distribucí. Tehdy ale tisk ještě proběhl.

Vše nasvědčuje tomu, že tento týden bude pro tradiční ekonomický titul rozhodující. V listopadu totiž redakci poprvé nedorazila říjnová mzda, což by mohlo iniciovat odchod některých klíčových novinářů. MAM informaci o mzdách potvrdil generální ředitel Mladé fronty Karel Novotný, který po dlouhé době promluvil (viz plné znění rozhovoru). „V tuto chvíli máme zmražené prostředky, které byly určené k tisku a distribuci titulu na stánky. Další osud Mladé fronty teď závisí na aktuálním vyjádření věřitelů a já jsem přesvědčený, že ten závěru budu mít v řádu 48 hodin,“ uvedl.

K situaci v Mladé frontě se v pondělí v otevřeném dopisu vyjádřil i dlouholetý grafik Eura a Profitu Jakub Adamů, který v ekonomickém týdeníku pracuje už od roku 1999. Jeho příběh je o to emotivnější, že se zde seznámil se svojí ženou, která před devíti lety zemřela na rakovinu. Dění kolem Mladé fronty sám přirovnal k boji se zákeřnou nemocí, kdy se střídá období naděje s beznadějí. „Myslím si, že Mladá fronta nebyla úplně finančně nezdravá firma. (…) Nyní je ale z celé společnosti zmrzačené torzo. Zmrzačené finančně, zmrzačené personálně. Zmrzačené vaší neschopností vleklé insolvenční řízení zdárně a včas dovést ke konci s kladným výsledkem,“ napsal Adamů v narážce na insolvenční správkyni Petru Hýskovou, která tisk titulu na poslední chvíli zastavila.

Její rozhodnutí ve svém dnešním vyjádření odsoudil i věřitelský výbor: „O postupu insolvenční správkyně nelze hovořit jinak než jako o naprosté svévoli a účelovém jednání, které naprosto pomíjí zájmy věřitelů či dlužníka a je v přímém rozporu s principy a požadavky insolvenčního řízení. (…). Je zcela na místě uvažovat o civilní, případně trestněprávní odpovědnosti insolvenční správkyně (…).“

„Za naprosto nepřijatelnou pak věřitelský výbor považuje tu zjevnou skutečnost, že redakce, věřitelský výbor a další obeslaní účastníci se o nevytištění týdeníku dozvěděli dodatečně, až v okamžiku, kdy již nebylo možné žádným způsobem rozhodnutí insolvenční správkyně zvrátit. (….) Věřitelský výbor má pochybnosti, zda rozhodnutí o neprovedení tisku předcházela jakákoli ekonomická či manažerská analýza dopadů rozhodnutí,“ pokračuje vyjádření věřitelského výboru, pod kterým jsou podepsání právní zástupci Crane Constancy Investments, TNM Print a Mail Step.

Pád titulu, který před lety zakládal, mrzí i Jaroslava Kovaříka, který stál i u zrodu dnes rovněž skomírajícího týdeníku Týden (nyní měsíčník). „My jsme Euro tenkrát zakládali s tím, že na trhu chyběl investigativní týdeník. Podařilo se vytvořit úžasnou redakci a chtěli jsme jít opravdu hodně investigativní cestou. Bylo to nastaveno jinak než Ekonom, Euro mělo jít po kauzách. Chtěli jsme být štika na trhu. A to se i naplnilo,“ říká Kovařík, který dnes působí jako CEO Media Strategy. „Je to škoda, co se děje s tištěnými médii. Vlastní je oligarchové, kteří je mají jako hračku a přidruženou výrobu. Přitom tyhle projekty mají své místo na trhu a konkrétně v ekonomice takových titulů nebude nikdy dost,“ uvedl.

Před pár dny přitom situace vypadala nadějně. Po vleklém přemítání o tom, kde se bude kauza rozhodovat, se věc vrátila k soudu v Českých Budějovicích a 24. listopadu mělo dojít v pořadí již k druhé aukci. Ta ale nakonec neproběhne. Nezískala potřebný souhlas od insolvenčního soudu. Zkraje listopadu, téměř dva měsíce po zrušené předchozí aukce, upozornil management Mladé fronty na to, že navzdory realizovaným úsporným opatřením není vydavatelství schopno generovat dostatek finančních prostředků, aby přežilo o moc déle a že měsíčně ztrácí zhruba milion korun.

Potíže má se získáváním inzerce do svých titulů, a to jak ve čtvrtém kvartálu, tak u akvizic pro rok 2021. Vidět je to například u projektu Amazing Places, jehož katalog poprvé nevyjde ve spolupráci s Mladou frontou, ale jako titul v řadě Premium Guide vydavatelství A11.

Ani v knižní divizi není příliš veselo, dochází k masivnímu vypovídání licenčních smluv. I v personální rovině dochází k další „erozi“ důležitých zaměstnanců a pracovníků.