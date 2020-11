Vydavatelství A 11 obsadilo do funkce výkonného ředitele Pavla Horského, jenž donedávna působil jako ředitel obchodu. Tento post od září zastává David Korn, který přišel ze stejné pozice ve vydavatelství Mladá fronta. Novou pozici ředitele obsahu pak zastává Vladimír Barák, donedávna působící na stejné funkci ve vydavatelství Empresa Media.

„Pavla znám řadu let, a proto vím, že se na novou funkci skvěle hodí. I díky němu se nám během posledních let podařilo z A 11 vybudovat silné a dobře fungující vydavatelství, a to doslova od nuly,“ uvedl majitel vydavatelství Aleš Zavoral. Pavel Horský působí v médiích přes 20 let, posledních sedm let jako obchodní ředitel vydavatelství A 11, předtím v obchodu vydavatelství Economia, kde měl na starosti především rozvíjení obchodních vztahů divize odborného tisku u manažerských a finančních časopisů.

„Chod celého vydavatelství znám velmi dobře, ale i přesto beru novou pozici jako velkou výzvu. Soustředit se budu především na hladký průběh spouštění nových titulů, hledání možných synergií v rámci našeho portfolia i nových obchodních a akvizičních příležitostí,“ dodal Horský.

Vladimír Barák v minulosti působil v portálech Atlas.cz, Aktuálně.cz nebo v deníku Blesk. Od února 2015 byl redaktorem domácího oddělení časopisu Týden. Od roku 2019 byl ředitelem online aktivit vydavatelství Empresa Media. Kromě působení v médiích vyučuje na VŠE v Praze.