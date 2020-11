Společnost Advance Auto Parts vyrukovala s novou kampaní na baterie DieHard. Velkolepá reklama odkazuje na sérii snímků Die Hard neboli Smrtonosná past. V hlavní roli se, stejně jako ve filmech, objevuje Bruce Willis. Vrací se i jeho starý parťák a protivník.

Je dost nepříjemné, když někomu „chcípne“ baterie v autě a široko daleko není živé duše. Ještě horší je taková situace pro detektiva Johna McClana, toho času na odpočinku. Hrozí mu totiž, že když se vydá pro náhradu do nejbližšího obchodu Advance Auto Parts, došlápne si na něj stará známá parta zabijáků. Ve chvíli, kdy se s autobaterií DieHard musí ven z obchodu protahovat šachtou vzduchotechniky, moc radosti se mu v očích nezrcadlí. Bruce Willise si ale v nové reklamě reprízování role detektiva ze série snímků Smrtonosná past evidentně užívá. Stejně jako opětovné setkání se svým filmovým parťákem Argylem, jehož stále představuje De’voreaux White, ale vlastně i to se záporákem Theem, jehož si ve spotu také zahrál Clarence Gilyard junior.

Ve dvouminutovém reklamním filmu, který pro společnost Advance Auto Parts kreativně připravila agentura The Marketing Arm, nechybí vedle hlavních představitelů snad nic, co se objevilo v první a nejoblíbenějším pokračování Smrtonosné pasti – jsou tu drsné vtípky, kaskadérské kousky, automobilové honičky a samozřejmě i úctyhodné výbuchy. Akční kamery se ujal WIll Stone a režii měl pod palcem John Suits, který s Brucem Willisem spolupracoval už na filmu BREACH a loni natočil snímek 3022, kterému se velmi dobře dařilo i na Netflixu. Jeho produkční Natural Selection ale vedle Advance Auto Parts natáčí spoty například i pro takové značky jako je Pepsi, Dove či NBA.

Kampaň s hashtagem #DieHardisBack běží od října, vedle dvouminutového filmu jsou v oběhu i 30ti a 15tisekundové sestřihy. Vedle americké celostátní televize poběží i na lokálních kanálech, serveru YouTube a sociálních sítích.

Není to první letošní reklama, která se vrátila k popularitě klasického filmu i jeho hlavního přestavitele. Pro letošní Super Bowl se povedl husarský kousek značce Jeep s agenturou Highdive, ty přemluvily k prvnímu účinkování v reklamě herce Billa Murraye a spot pojali ve stylu snímku Na Hromnice o den více.