Restauracím omezeným protipandemickými restrikcemi bude pomáhat kampaň „Rozbalte to“. Vyzývá lidi, ať podpoří objednávkou své oblíbené podniky a „rozbalí“ si doma jídlo připravené v restauraci. Projekt iniciovala značka minerální vody Mattoni. Spojila síly s televizí Nova, záštitu poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kvůli restrikcím zůstává otevřena přibližně polovina českých restaurací, které fungovaly v létě. Jídlo zákazníkům vydávají skrze výdejní okénka a oproti letním měsícům jsou na zhruba čtvrtinových tržbách (podle dat společnosti Storyous, která provozuje pokladní systémy v restauracích). Mnoho restaurací již muselo propustit své zaměstnance, a ti hledají dočasné uplatnění v jiných odvětvích.

„Mattoni je nedílnou součástí české gastronomie, proto chceme v obtížném období pomoci celému segmentu. Namísto plánované televizní kampaně na naše minerální vody uvádíme kampaň podporující všechny podniky v Česku, které rozvážejí jídlo domů nebo vydávají přes okénka. Na kampaň jsme věnovali veškerý rezervovaný mediální prostor. Prostřednictvím kampaně ‚Rozbalte to’ připomeneme lidem, ať podpoří své oblíbené podniky objednávkou jídla domů,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.

„Výzva ‚Rozbalte to’ se obrací na nás všechny, abychom podpořili svoje oblíbené restaurace i teď, když se do nich nemůžeme posadit. Pořád v nás ale zůstává chuť na dobré jídlo, chuť dát si něco, co jsme si sami neuvařili, tak proč si neudělat hezký večer ‚jako v restauraci’ u sebe doma, třeba při sledování oblíbeného televizního pořadu,“ vysvětluje Hana deGoeij, konzultantka pro korporátní záležitosti a inovace TV Nova . „Výzva také zapadá do konceptu TV Nova Nastartujme Česko, který jsme spustili na jaře a jehož cílem je dávat prostor iniciativám, které chtějí napomoct udržení naší ekonomiky v chodu,“ dodává.

Kampaň začne 4. listopadu v TV Nova a na Tn.cz. Jejími ústředními postavami jsou skuteční představitelé pěti konkrétních gastronomických podniků, jež vaří jídla na rozvoz nebo mají výdejové okénko. Natáčelo se v Praze, Poděbradech, Kladně a Mladé Boleslavi, a to v provozech s tradiční i moderní českou gastronomií, ale také v pizzerii nebo italské restauraci.

Do kampaně, která vznikla ve dvou týdnech, vložila Mattoni za podpory TV NOVA své vysílací časy původně nakoupené pro vlastní produktovou reklamu. Kampaň bude mít přesah na sociální sítě a je provázaná s webem www.rozbalteto.cz, kde se budou postupně objevovat další a další restaurace, které to navzdory nelehké situaci „nezabalily“.

„Každý máme sovu oblíbenou hospodu nebo restauraci, o které nechceme přijít. Rozhodl jsem se pomoci alespoň touto cestou všem kolegům, přátelům, známým, i neznámým, kteří mají se světem gastronomie něco společného. Proto jsem rád, že kampaň ‚Rozbalte to’ je otevřená všem podnikům po celém Česku, které to ještě nezabalily. Pomozme jim porvat se s náročnou dobou,“ říká Roman Vaněk, zakladatel Pražského kulinářského institutu, který již dvanáct let ve svých kurzech vaření zprostředkovává široké veřejnosti kulinářské umění odborníků a špičkových šéfkuchařů z českých restaurací.