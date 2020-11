Nový spot pro podporu zaměstnanosti českých absolventů v Evropských institucích vidělo podle ministerstva zahraničí jen během tří dnů 150 tisíc lidí. Považuje ho za úspěšné i přes kritiku odborníků.

Na sociální sítě nasazená kampaň Ministerstva zahraničí, která má do institucí Evropské unie nalákat více českých absolventů, poběží intenzivně ještě několik týdnů. Ministerstvo se ale tomuto tématu věnuje dlouhodobě a plánuje v tom pokračovat – do chystaného předsednictví ČR v Evropské radě chce zvýšit podíl Čechů pracujících v EU, jenž by měl podle počtu obyvatel země činit 2,1 procenta, ale Česko podává do Unie pouhé jedno procento přihlášek. I proto ministerstvo například organizuje bezplatná školení pro všechny typy testování přijímací agentury EU (EPSO).

Aktuálně je hlavním tahákem kampaně spot nasazený minulý týden. Vznikl ve spolupráci ministerstva se Zastoupením Evropské komise v ČR a Úřadem vlády. Kreativy a produkce se ujalo studio Družina a režii měl na starosti jeho kreativní ředitel Jan Žaloudek. „Pro úplnost doplním, že ministerstvo zahraničních věcí tento projekt nefinancovalo a údaj 1,3 milionu korun, který se šíří po internetu, je fake news. Cena je 220 000 korun bez DPH a projekt byl placen Úřadem vlády z kapitoly přímo určené pro EPSO. Zakázka proběhla standardní soutěží, do které se přihlásilo pět zájemců,“ uvedla pro MAM Zuzana Štíchová, ředitelka odboru komunikace ministerstva.

Spot na první pohled připomíná satirický snímek Pražská pětka. Děj se ale točí okolo odkazu na inspiraci videa – nalákaní mladých do Bruselu z „malého českého rybníčka“. Tak o klipu ostatně mluvil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček při startu kampaně: „V rámci další motivace jsme natočili s našimi partnery video, které má absolventům ukázat, že po škole nemusí lovit práci jen v českém rybníčku, ale naopak se mohou pustit do dobrodružství v Bruselu, kde je čeká nejen zajímavé ohodnocení, ale i řada mezinárodních kontaktů a nezanedbatelná praxe.“

Doslovnost videa vadí některým kritiků, kteří se rekrutují i z řad odborníků. „I na humor dojde, když hrdinka zamilovanci nabídne, aby za ní do Bruselu ‚někdy skočil‘ zatímco vtipně hopsne do vody. To už doufáte, že dole dopadne na skálu, věřte mi. Častým problémem marketingu je, jak něco, co cílová skupina vnímá jako jarmareční šméčko a prodej hadího oleje v kostkách, této pachuti zbavit. Tady se podařil pravý opak — seriózní nabídku pro talenty s hlavou otevřenou prodávat jak rozvrzané propisky za kurunu kýbl,“ píše například ve svém sloupku pro aktuální MAM Vilém Rubeš.

Ministerstvo kritiku zaregistrovalo, z pohledu úřadu jde ale především o lidi mimo cílovou skupinu kampaně. „Cílíme na mladé, nedávné absolventy VŠ, lidi, kteří mají k EU pozitivní vztah a které často ani nenapadne, že by mohli využít příležitosti, které Brusel nabízí. Některé negativní reakce přičítáme také obecně spíše pesimističtější náladě Čechů v otázkách spojených s fungováním institucí EU. Vzhledem k tomu, že video za tři dny vidělo přes 150 tisíc lidí, považujeme ho za velmi úspěšné,“ uvedla pro MAM Zuzana Štíchová.