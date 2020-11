V polovině listopadu dokončila agentura U&WE velkou in-store retailovou předvánoční kampaň v řetězci Albert. Celkem 67 pracovníků retailových týmů navštívilo 327 realizačních míst, splnilo 3531 definovaných úkolů v 17 321 provedeních a najezdilo více než 20 000 kilometrů po celé ČR.

Řetězec Albert rozjel velkou předvánoční věrnostní kampaň 4. listopadu a sliboval si od ní zvýšený zájem zákazníků. V prodejnách byly instalovány POP prostředky včetně například reklamních bran.





„Věrnostní akce za body jsou v Albertu velmi oblíbené. Zákazníci na zvýhodněné ceny slyší a do prodejen se vrací. Samotná kampaň na prodejnách je velmi komplexní a kromě bodů, tedy cenin, které už samy o sobě vyžadují zvláštní zacházení, zahrnuje řadu dalších materiálů od informačních letáků, kartiček na body až po kompletní branding prodejen včetně stojanů, návleků na bezpečností brány, polepů nebo závěsných reklam. Měli jsme přes 100 druhů materiálů a prezentačních produktů. To je ohromné množství materiálu, které se musí naráz rozvézt a nainstalovat, a znamená to tisíce pracovních hodin. Navíc musíme pečlivě dbát i na bezpečí našich zaměstnanců,“ popisoval Jan Kreuzer, výkonný a finanční ředitel U&WE.

K zajištění a realizaci kampaně došlo během několika dní . „Je to paradox doby: prodejci zákazníky do prodejen lákají a covidová opatření je bohužel odrazují. O to více a právě proto musí být in-store perfektně zrealizované,“ říká David Bucháček, výkonný a marketingový ředitel U&WE.

„Celou realizaci provádíme výhradně v otvírací době, jejím zkrácením (v rámci epidemiologických opatření – pozn. red) jsme i my přišli o cenný čas. Přesto se vše podařilo realizovat dobře a včas. Naše týmy najezdily přes 20 000 km po celé ČR, naším online dispečinkem prošlo přes 25 000 fotografií z míst instalace, vyřešili jsme stovky drobných problémů a s centrálou klienta a manažery prodejen proběhlo přes 2 000 operativních telefonátů,“ vypočítává Bucháček.

Na celý proces realizace dohlížel dispečink, který vše online kontroloval a pokud bylo třeba, upozorňoval na nedostatky. „Naší největší devizou jsou lidé. Jejich nasazení a profesionalita je to, na čem náš byznys stojí, a to, co nás posouvá dál,“ dodává Kreuzer.