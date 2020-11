„Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já, ne, oblíkám se bez potisku,“ říká sebevědomý hlas v rozhlasovém spotu značky BezPotisku.cz. Ta už vedle e-shopu otevřela tři kamenné obchody – naposledy v Praze na Strossmayerově náměstí -, firma má obrat kolem 100 milionů korun a chce dále expandovat. Svoji komunikaci staví, jak název napovídá, právě na zlehčování touhy po luxusních značkách.

„V příštím roce, pokud nám to covidová krize dovolí, bychom rádi otevřeli minimálně tři obchody v dalších městech. BezPotisku.cz je skvělý projekt v tom, že nabízíme kvalitní basic oblečení za rozumné ceny. Jdeme i trochu proti značkám i zbytečnému utrácení. Zní to divně, ale nesnažíme se lidem prodat tuny oblečení. Ať si radši někdo koupí jen jedno kvalitní basic tričko, neutrácí za zbytečnosti a věnuje se něčemu jinému než nakupování. Chceme působit normálně, ne jako nějaký alternativní ‘divno eko obchod’. Chceme, aby se lidé u nás cítili dobře a věděli, že jsme fér, že to není jen marketing, ale i životní postoj,“ říká Michal Strnad CEO společnosti Lemicom.

Doplňuje, že cílovou skupinou jsou všichni chytří lidé, kteří nemusí značkovým logem ukazovat svůj společenský status. „Naši zákazníci o tom více přemýšlejí, zajímají se a nejsou hloupí a nedají se snadno manipulovat, což ani neděláme. Proto neděláme žádné pseudo marketingové akce typu black friday. U nás nakoupí zákazník za rozumné ceny celý rok,“ dodává Strnad.

V příštím roce, pokud mu to pandemie dovolí, by rád otevřel minimálně tři obchody v dalších městech. Aktuálně má firma tři, dva v Praze a jeden v Brně. „Dopad COVIDu pociťujeme v ochlazení našeho růstu, ale naše produkty si může člověk dovolit i v případě omezeného rozpočtu, takže si věříme i dál, stále rosteme dvouciferným tempem. Chtěli bychom rozšířit kamenné prodejny do dalších měst. A naučit zákazníky, že nemusí kupovat oblečení v nedůstojném prostředí vedle banánů a psího žrádla,“ shrnuje Strnad své plány.

Pod společnost Lemicom patří vedle BezPotisku.cz ještě další „kreativní projekty“ – vlastní dárky s potiskem Belabel a bezKempu.cz, vyhledávač míst vhodných pro kempování se souhlasem majitelů.