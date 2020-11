Student Agency a RegioJet v reakci na covidovou situaci úprauje strategi v obsluze a komunikaci se zákazníky. Upravuje stávající weby a aplikace, přijde také s novými řešeními, do kterých se promítne digitalizace. Zákazníci si budou moci objednat bezkontaktně více služeb. Ve spojích pak například bude také virtuální vzdálená stevardka. Projekt digitalizace má probíhat v následujících dvou letech.

„Firma ukázala, že dokáže využít současnou situaci jako příležitost – třeba vlaky do Chorvatska. Celý obor cestování a transportu nyní prochází proměnou. Vidíme to z chování uživatelů a zákazníků. Chceme tomu jít naproti, zlepšit stávající weby a aplikace, vytvořit nové funkcionality a produkty, které nás posunou digitálně výrazně vpřed. Abychom toho dosáhli, musíme získat kvalitní lidi a investovat do nich. Chceme jim dát příležitost vytvářet v unikátním spojení RegioJetu a Student Agency opravdu jedinečné projekty, které se stanou vyzyvatelem celého trhu ve střední Evropě,“ říká Petr Beťák, ředitel digitálních produktů Student Agency a RegioJet.

V rámci holdingu vzniká nové oddělení Digitálního produktu, do jehož čela nastoupil expert na digitalizaci služeb Petr Beťák, který v minulosti vytvářel digitální produkty pro značky jako Home Credit, Seznam nebo Sazka. V holdingu postupně vznikne kompletní digitální tým složený ze specializovaných odborníků se špičkovým know-how v oblasti digitalizace. Firma si od nového týmu slibuje vylepšení stávajících webů a aplikací, navíc chce přinést nové služby, které budou jedinečné na českém i středoevropském trhu.

Vzdálená virtuální stevardka

Například už v prvním čtvrtletí příštího roku se zákazníci RegioJetu setkají se vzdálenou a virtuální stevardkou, která pomůže zajistit zákaznický servis prostřednictvím obrazovek, které má RegioJet ve svých autobusech a vozech Astra na svých vlakových spojích. S virtuální stevardkou se cestující setkají také prostřednictvím svých mobilních zařízení.





RegioJet a Student Agency v současnosti spustili dvě aktivity, které mají Čechům pomoci v cestování. Portál www.kammuzu.cz přináší semafor destinací a informace o možnostech vycestování. Uživatelé zde najdou informace o podmínkách vycestování, (například, zda je v dané destinaci potřeba test na covid), ale i nejlevnější vlakovou, autobusovou nebo leteckou dopravu, ubytování a zájezdy. Informace se zde aktualizují a doplňují podle vývoje pandemické situace, zájmu a sezónnosti. V druhém případě RegioJet pomocí microsite zprostředkovává svým zákazníkům nejzajímavější události v městech po celém Česku, do kterých jezdí svými vlaky a autobusy. Zde RegioJet spojil síly se startupem Víkendo a společně na regiojet.vikendo.cz umožňují lidem filtrovat události podle místa, data a zamýšlených aktivit. Z výběru je možné ihned zakoupit nejvýhodnější vlakovou nebo autobusovou jízdenku.

„Cílem obou aktivit je pomoci všem, kteří chtějí cestovat po světě nebo v Česku. Chápeme, že je složité zorientovat se v nařízeních, slepých mapách a dlouhých seznamech, které se mění ze dne na den. Snažíme se našim zákazníkům zprostředkovat informace, které jsou pro ně důležité a pomohou jim k nákupu výhodných jízdenek, letenek či dovolené,“ dodává Petr Beťák, ředitel Digitálních produktů Student Agency a RegioJet.

Multifunkční aplikace a cestovatelský účet

Budoucí aplikace RegioJetu a Student Agency přinese zákazníkům nové možnosti na jednom místě. Bude kombinovat služby obou společností a nabízet všechny druhy dopravy a v jednu chvíli bude schopna obsloužit potřeby zákazníků v globálním cestování. Pro zákazníka nebude problém zarezervovat si cestu z bytu v Ostravě až třeba do Honolulu – v kombinaci auto, vlak, autobus na letiště, letadlo, loď a tak dále. Všechny informace o cestě uvidí na svém displeji a bude moct využívat celou řadu doplňkových služeb, bonusů a výhod, popisue firma v tiskové zprávě.