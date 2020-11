Mezinárodní organizace The One Club for Creativity vyhlásila nový ročník kreativní soutěže The One Show. Provází ji kampaň agentury Wolff Olins.

V letošním ročníku je několik změn, které byly učiněny proto, aby měly možnost soutěžit i agentury a značky postižené krizí. Jendou ze změn je prodloužení přihlašovacích lhůt a upravené poplatky. Přihlášky je možné posílat za zvýhodněných podmínek do 31. prosince 2020 a následně za regulérní cenu až do 12. března 2021. Prodloužená (odůvodněná) uzávěrka je 19. března a definitivní uzávěrka pak bude 26. března. Veškeré poplatky najdete přehledně v seznamu. Další změnou jsou nové kategorie. Letos se v hodnocení nově objeví Inovace & Transformace, Hudba & Zvuk a Virtuální event.

Poroty One Show 2021 budou oznámeny postupně. Jejich hodnocení pak bude probíhat oline od března do května 2021. Soutěžení práce nebudou tak přijímány letos fyzicky, ale musejí být nahrány do systému. Finalisté budou oznámeni v polovině května. Předání cen proběhne od 9. do 10. června.

Letošní ročník soutěže provází kampaň se sloganem „Embrace the Moment“ od agentury Wolff Olins. Představuje kreativní průmysl ve světě plného výzev (pandemie, občanské nepokoje, sporné politické kampaně…) a kreativní práci, která – když je kvalitní – přetrvá, zvláště pokud bylo díl vytvořeno tváří tvář nepřízni osudu. „Kampaň je zamýšlena jako milostný dopis kreativní komunitě,“ řekl Forest Young, kreativní ředitel Wolff Olins, která spolupracovala se švédským umělcem Magozem, s jehož pomocí se podařilo vytvořit surrealistickou vizuální podobu inspirovanou psychedelickou vizí „Yellow Submarine“ od Beatles.