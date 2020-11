Do akcionářské struktury vydavatelství Premium Media Group vstoupila skupina Sebre podnikatelů Petra Němce a Jana Fidlera. Sebre odkoupilo v před pěti lety založeném mediálním domě padesátiprocentní podíl, druhou polovinu i nadále drží zakládající spolumajitel Jaroslav Havel z advokátní kanceláře Havel&Partners.

Významný obchod byl pro několikaměsíčním vyjednávání finálně potvrzen začátkem listopadu a jak Havel, tak Němec s Fidlerem mají v plánu vydavatelský dům nadále aktivně rozvíjet. „Naším společným zájmem je kultivovat mediální trh, a to především v tematických oblastech, které jsou nám blízké a spatřujeme v nich potenciál – tedy v developmentu, architektuře, designu, umění, golfu a cestování,“ předestírá Havel.

Sebre se ve svých stávajících projektech zaměřuje především na development, skupina v Praze stojí za realizacemi, jako je například oceňovaný komplex DRN na Národní třídě, palác Špork nebo za plánovaným rezidenčním projektem Šemíkův břeh v Praze 5. Němec a Fidler investují také do segmentu kultury a gastronomie – spoluvlastní například úspěšný koncept restaurace U Matěje zaštítěný šéfkuchařem Janem Punčochářem nebo pivnici Červený jelen a angažují se v kinematografii. Jedním z projektů skupiny je golfový klub Čertovo břemeno v jižních Čechách. Sebre a Havel letos společně investovali do projektu Sousedé.cz, online platformy pro správu nemovitostí.

„Akcionářský vstup do Premium Media Group vnímáme jako příležitost pro vytvoření dalších synergií. Sympatizujeme s nastavením filozofie vydavatelství, jeho zacílení je na českém trhu jedinečné, a právě koncept přímé distribuce a fokus na jasně definovanou cílovou skupinu jsou pro nás nástrojem budoucnosti. Potenciál privátních komunitních high-end médií potvrzují i západní mediální tendence,“ komentuje transakci Jan Fidler, spolumajitel Sebre. Premium Media Group se podle slov akcionářů i vedení vydavatelství chystá v příštích letech soustřeďovat na další dlouhodobé propojování s prestižními značkami na úrovni custom publishing.

Rozvoj také na Slovensku?

„Vážíme si zájmu silných investorů o Premium Media Group a těšíme se na další expanzi. Potvrdilo se nám, že kombinace vlastních projektů a custom publishing je ideální cestou k růstu, a hodláme jí jít i nadále. Chceme rozvíjet jak naše stávající tituly a produktové portfolio, tak rozšiřovat zásah v oblasti klientských titulů prémiové kvality, kde jsme letos v prestižních oborových soutěžích získali čtyři ocenění za kvalitu zpracování. Velkým tématem je pro nás i knižní divize, kterou jsme na podzim úspěšně spustili,“ rekapituluje další záměry Premium Media Group CEO vydavatelství Zuzana Melicharová. Další příležitosti pro rozvoj vidí vedení vydavatelství také v regionech a na Slovensku.

Do Premium Media Group portfolia vydavatelství patří byznys magazín Estate, revue pro českou a slovenskou architekturu Architect+, lifestylové časopisy Premium Golf a Premium Ski a pololetník o designu a umění Art of Living. V rámci divize Custom publishing Premium Media Group vydává lifestyle magazín The Black Tie pro private banking klienty Friedrich Wilhelm Raiffeisen a high-end cestovatelský magazín Exclusive Tours pro stejnojmennou cestovní kancelář.