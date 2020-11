Společnost One planet, One business uvedla ve spolupráci s agenturou Knowinstore na český trh nový interaktivní retailový a marketingový nástroj, robota Tokinomo. Zatím ho otestovala kosmetická značka L’Oréal Česká republika v drogerii Teta v Horních Počernicích. Prostřednictvím promo robota údajně dochází k navýšení prodeje v průměru o 200 procent, což měl potvrdit i pilotní projekt v Česku.

Tokinomo k oslovení zákazníků na prodejní ploše využívá pohyb, světlo a zvuk. Ve chvíli, kdy je nakupující v místě prodeje zaznamenán senzorem, aktivuje se mechanismus zařízení a produkt umístěný na robotické ruce se rozsvítí. Propagovaný produkt „ožije“ před kupujícím, osloví ho, začne se hýbat a vysvětlí mu výhody, proč výrobek koupit. Společnosti mohou samy rozhodnout, jak své zákazníky osloví. Mohou je prostřednictvím Tokinoma a svých produktů pozdravit, vyprávět příběh nebo třeba roztančit.

„Tokinomo je velmi inovativní marketingový nástroj, který zejména v době social distancing v důsledku pandemie a dalších omezení dokáže nejen nahradit tradiční promo nástroje, ale v mnohém je překonává. Velkou výhodou je, že je to stroj, takže nezaspí a může pracovat bez přestávky celý den. Osloví každého zákazníka v dosahu a každému dokáže bez chyby zopakovat požadované sdělení,“ vysvětluje Jiří Uher ředitel One planet One business.

„Jsme rádi, že můžeme ve spolupráci se společností One planet, One business, jež Tokinomo zastupuje, nabídnout klientům zcela nový přístup a způsob, jak oslovit potenciální zákazníky,“ vysvětluje Pavel Kozler, jednatel agentury Knowinstore.