Generální ředitel Mladé fronty Karel Novotný po dlouhé době promluvil. Do dvou dnů se podle něj musí situace s Mladou frontou vyřešit. Všech 156 zaměstnanců, kterým poprvé nepřišla mzda, se musí dovědět, na čem jsou. Týdeník Euro ještě určitě vyjde příští týden, minimálně v elektronické podobě.

Euro poprvé po dvaceti letech nevyšlo v tištěné podobě. Co se přesně stalo?

Za management potvrzuji, že pondělní Euro nevyšlo. Nevytiskli jsme ho. V tuto chvíli máme zmražené prostředky, které byly určené k tisku a distribuci titulu na stánky. Další osud Mladé fronty teď závisí na aktuálním vyjádření věřitelů a já jsem přesvědčený, že ten závěr budu mít v řádu 48 hodin.

S vyjádřením věřitelů, kteří se vymezili proti rozhodnutí insolvenční správkyně neuhradit tisk, jste obeznámen?

Jsem s ním obeznámen. Ovšem já jsem v roli výkonného managmentu, výkonem akcionářských práv je ze zákona pověřena insolvenční správkyně. Můžu jen konstatovat, že já dělám maximum a firma je v tuto chvíli z hlediska zaměstnanců a spolupracovníků funkční. To je moje role. A tohle je vnější vliv, na který nemám manažerský dosah.

Vy jste dopředu o zastavení tisku Eura nevěděl?

Ne, to bylo naprosto relevantní rozhodnutí insolvenční správkyně, která musí autorizovat platby směrem ven ze společnosti. A musím říci, že kdyby v posledních měsících nebyla ze strany insolvenční správkyně snaha, tak by byla situace patrně horší. Ale já nejsem arbitr. Zodpovídám za provozní fungování firmy.

Pokračují práce na dalším Euru?

Číslo připravujeme, v elektronické formě bude určitě k dispozici, myslím si, že teď se ve velmi rychlém horizontu rozhodne o osudu celé Mladé fronty a tím padám i smysluplnosti práce lidí uvnitř a jejich dalším angažmá. Setkal jsem se s neuvěřitelnou srdnatostí těch lidí, kteří bez nějaké jasné perspektivy odváděli hrozně dobrou činnost a pořád odvádějí.

Teď jim ovšem nedošla mzda a celé se to může do konce měsíce rozpadnout…

Bezesporu se to může rychle rozpadnout. Můžu potvrdit, že nebyly uhrazené závazky vůči nikomu. A není to jen o Euru, je to 156 lidí, kteří pracují pro Mladou frontu.

Poprosíte je, aby vyčkali a nedávali výpověď?

Bezesporu, my v tuhle chvíli fungujeme formou Skype porad a já se po celou dobu, co jsem v roli generálního ředitele, snažím být maximálně otevřený. I díky tomu jsme ve vedení získali podporu zaměstnanců, kteří fungovali třičtvrtě roku v nejisté situaci. Teď vědí, že velmi brzo bude jasné, jakou mají perspektivu.

A co inzertní závazky, jejichž plnění je teď ohroženo?

To musíme samozřejmě okamžitě řešit, jakmile bude jasné, zda bude titul pokračovat.

Jak se teď dařilo Euru v přímém prodeji?

Byli jsme spokojení s redakčním výkonem i s předplatitelským kmenem. I ten inzertní výkon je v téhle situaci dobrý. Podpora ze strany některých subjektů, respektive dlouhodobých inzerentů, byla jednou z věcí, proč jsem tomu dával takovou dynamiku.