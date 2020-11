Pražská hi-tech dílna PrusaLab českého podnikatele a vývojáře 3D tiskáren Josefa Průši vyhlašuje první kolo akceleračního programu pro startupy, umělce a makery. Inovativním hardwarovým projektům nabízí technologické zázemí a mentoring, ale i uhrazení počátečních nákladů do výše 150 tisíc korun a jednání o budoucí investici.

Dílna PrusaLab, která sídlí v pražských Holešovicích, poskytne své kapacity projektům komerčního, uměleckého i vzdělávacího charakteru. Podmínkou je inovační potenciál a alespoň částečné zpřístupnění projektu formou open-source. Účastníci získají prostor pro realizaci produktu v prostorách dílny, kde mohou plně využít technologií 3D tisku, CNC obráběcích center nebo například průmyslového laseru.

Zájemci o zařazení do prvního kola mohou podat přihlášku do 30. listopadu 2020 na webu www.prusalab.cz/akcelerator. Do programu lze přihlásit již rozpracované produkty, ale i projekty ve fázi nápadu. Realizační doba může dosáhnout až 6 měsíců, během kterých je PrusaLab připraven výsledný produkt ve spolupráci s účastníky navrhnout, vyrobit prototyp, otestovat a oficiálně vydat. Akcelerátor nabízí úhradu počátečních nákladů na prototyp až do výše 150 tisíc korun a možnost jednání o budoucí investici, kde již částka není omezená.

„Jednou z hlavních předností našeho akceleračního programu je různorodý kolektiv odborníků na digitální fabrikaci, který bude na produktech spolupracovat. V týmu máme zkušené elektro vývojáře, designéry, konstruktéry, projektové manažery a samozřejmě i 3D modeláře a tiskaře,” říká ředitel Prusalabu Ondřej Kašpárek.

Prototypová dílna spouští program v reakci na epidemii koronaviru, která znemožnila dosavadní členský provoz. „Prusalabem před krizí prošla řada členů, kteří díky našemu zázemí rozjeli vlastní podnikání. Náš akcelerátor je způsob, jak dílnu v těchto nepříznivých časech znovu otevřít české tvůrčí komunitě,” dodává Kašpárek.