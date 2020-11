Praze by se turistická krize po odeznění pandemie měla vyhnout. Budapešť a okolní země ovšem budou agresivní kampaně na turisty stupňovat, myslí si William Boulton­Smith, šéf pražského hotelu Marriott.

Návrat na předkrizová čísla může trvat až tři roky. Zcela zásadní bude vývoj letecké dopravy. Nejde jen o turisty, ale třeba také o konference. O vítězích a poražených bude rozhodovat kreativita a schopnost adaptace na nové podmínky, myslí si William Boulton­Smith z pražského Marriottu.

Jak těžká je současná situace ve světle stále tvrdších opatření?

Je třeba se zhluboka nadechnout a přijmout situaci, která na trhu panuje a je pro všechny stejná. Po jarním propadu jsme v červnu a červenci viděli nárůst, v září byl viditelný každým dnem, z drtivé většiny šlo o byznys klientelu. Zahraniční hosté normálně tvoří kolem 75 až 80 procent podle měsíců. Ve chvíli, kdy se situace začne uklidňovat, je třeba být připraven, nesnažíme se za každou cenu nahánět byznys, který prostě v tuto chvíli není. Je čas zaměřit se na zvyšování úrovně služeb.

Jak dlouho podle vás potrvá pro hotelový sektor návrat k normálu?

Společnost STR, která dodává statistiky o cestovním ruchu a služeb, předpovídá, že až do roku 2022 bude trh kolísat. Na čísla před krizí se začneme dostávat až během roku 2023. Bez návratu běžného provozu aerolinek a cestujících to půjde jen těžko. Letecká doprava je pro region střední a východní Evropy naprosto zásadní. Vždy záleží na velikosti konkrétního trhu. Německo či Polsko jsou velké země, mají během léta vysoký podíl domácí turistiky. Pro menší trhy jde o problém, obzvlášť, pokud se dají projet bez problémů na jeden zátah autem. Lidé jsou zvyklí komfortně cestovat autem do pěti šesti hodin jízdy, jinak letecky, obzvláště byznysmeni. Z Velké Británie nebo Francie sem auty nepojedou. Jsme dost závislí i na klientele z USA. V Praze se letos nepořádají ani každoroční konference, na které cestovali lidé z USA, nebo kolem nich byly zainteresované partnerské firmy.

Může Praha ztratit něco ze své aury top destinace ve sřední Evropě?

Nebojím se, že by Praha ztratila své postavení kvůli pandemii, Prahu má téměř každý vysoko na svém seznamu míst k navštívení. Turisté se vrátí, otázkou ale je, jak rychle. Například Maďarsko je podle mě trochu silnější v marketingové propagaci. V Budapešti se hrálo finále Superpoháru UEFA, v minulosti tam pořádali mistrovství světa v plavání a snaží se turisty a velké akce dál aktivně lákat. Až začne pandemie uvadat, některé země budou v honbě za turisty a penězi, které přinášejí, ještě agresivnější. A Praha taková z podstaty nebyla, protože sem automaticky mířil skoro každý, a z toho mám mírné obavy.

Vidíte, že jsou tuzemské incomingové agentury líné v akvizicích nových zahraničních turistů?

Podle mě dělají dobrou práci, otázkou je, kolik jich tady po krizi zůstane. Pro ně je to skutečně těžká doba. Cestování v rámci hromadných zájezdů nebo obchodních cest prakticky ustalo, a to je hlavní část jejich byznysu. Individuální turisté jezdí, ale velké skupiny už ne. Jde o to, aby lidé do Prahy jezdili nadále jako do své první volby v rámci střední Evropy, ne až jako druhé nebo třetí. Praha bude také nadále kongresovým městem, tito lidé se určitě vrátí.

