Seriál TV Nova Ordinace v růžové zahradě 2 směje ke svému konci. Po více než patnácti letech od okamžiku, kdy padla první klapka, začal tvůrčí tým pracovat na velkém finále pro rok 2021.

„Je to pro nás emotivní záležitost, většina z nás se seriálem zestárla, těžko hledat nějaká srovnání. Pokud si nějaký pořad udrží své místo v hlavním vysílacím čase po více než 15 let a navíc se vysílá po dvou epizodách v týdnu, je to zkrátka fenomén, který jen tak nezmizí,“ říká Monika Hasmanová, ředitelka výroby TV Nova.

„Ještě ale neříkáme poslední slovo a máme nachystanou nabitou sezónu, která v roce 2021 přinese nespočet dramatických situací, napětí, láskyplné momenty a okamžiky plné emocí v dávce, kterou ještě diváci nezažili. Těšíme se na to a chceme si to spolu s diváky opravdu užít,“ dodává Hasmanová.

Ordinaci v růžové zahradě 2 od svého vzniku zasáhla 8 900 000 Čechů a odvysílali bylo 730 000 minut seriálu.