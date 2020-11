Dostat do povědomí testy na koronavirus, představit inovativní testování ze slin a uvést společnost Diana Biotechnologies jako nadějný český startup, dostala za úkol agentura Topic PR. Ta pokrývá kompletní PR strategii a zajišťuje produktovou i korporátní komunikaci.

„Jsme hrdí, že spolupracujeme se špičkovými mladými vědci, kteří jsou v době epidemie oporou zdravotnickým zařízením a pomáhají zvyšovat testovací kapacity. Věříme, že díky rychlé popularizaci testů ze slin, se nechají testovat i ti, kteří mají z klasických stěrů z nosohltanu obavy,” komentuje spolupráci Karel Pluhař, CEO Topic PR.

Cílem je představit odborníkům a široké veřejnosti možnost podle firmy citlivého, dostupného a levnějšího testování na COVID-19. Nedílnou součástí je i vysvětlení široké veřejnosti, proč je testování tolik zásadní pro překonání epidemie.

„Naším hlavním požadavkem bylo, co nejrychleji ukázat široké i odborné veřejnosti unikátnost a výhody automatizovaných a vysoce citlivých PCR testů a podpořit navyšování testovacích kapacit v ČR. To vše za podmínek raketově rostoucího biotech startupu. Jsme rádi, že jsme v Topic PR našli spolehlivého partnera a těšíme se, co spolupráce přinese v budoucnu,“ dodal Martin Dienstbier, finanční ředitel Diana Biotechnologies.