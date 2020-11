Televize Nova spouští iniciativu Moje země na podporu ekologických projektů, jejíž slogan zní „Pečujeme společně o přírodu kolem nás.“ Do publicistických a zpravodajských pořadů zařadí reportáže na témata životního prostředí, klimatických změn a udržitelnosti v České republice. Této problematice se bude věnovat i na svém portálu Tn.cz.

TV Nova chce otevřít diskuzi o dopadu lidského chování na naši zemi, vyvrátit zažité mýty z oblasti ekologie a iniciovat drobné změny v každodenních aktivitách každého z nás. Prvním tématem iniciativy jsou stromy. Ve spolupráci s nadací Partnerství vyzývá Nova k jejich sázení a přináší informace, jak o stromy pečovat. Spojila se s projektem nadace Partnerství Sázíme budoucnost, jehož cílem je vysadit 10 milionů stromů v České republice do pěti let. Do sázení stromů se zapojí i známé televizní tváře.

„Domníváme se, že diskuze o ekologických tématech je jednou ze zásadních, které by měla naše společnost vést. Věříme, že divákům přineseme zajímavý a různorodý obsah, který je inspiruje k tomu, aby sami nad těmito otázkami přemýšleli, a případně se jakkoliv zapojili. Třeba tím, že sami vysadí strom,“ říká autorka této iniciativy, konzultantka TV Nova pro korporátní záležitosti a inovace Hana de Goeij.

Iniciativa Moje země poskytne divákům cenné informace o tom, kdy, kde, proč a jaké stromy sázet. Seznámí je se stromy roku, stromy hrdiny a se slavnými stromy z našeho okolí. Mimo jiné také objasní, proč bychom měli před v Česku tak oblíbenými tújemi dávat přednost stromům, které přirozeně patří do na naší krajiny. Připravena je také řada reportáží ze sázecích akcí v regionech, které často probíhají za účasti politiků a slavných osobností.