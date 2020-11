Protože kvůli vládním opatřením musí připadnout na jednou osobu v obchodě minimálně 15 m2, řetězec hypermarktů Globus se rozhodl, že umožní zákazníkům s předstihem zjistit, jaká je v jeho konkrétních obchodech aktuálně kapacita. A to s využitím mobilní aplikace Můj Globus či na webu www.globus.cz. Služba má zákaznákům ušetřit čas i rozvrstvit návštěvnost napříč otevírací dobou mezi 7. a 21. hodinou.

V Globusu pro kontrolu množství zákazníků nepočítají košíky. Před hypermarkety jsou instalované televizní obrazovky, které zobrazují aktuální kapacitu v hypermarketu. Před každým z hlavních vchodů do hypermarketů Globus totiž stojí pracovníci s počítadly v mobilních zařízeních a součet zákazníků se promítá právě na obrazovky před hypermarkety.

„Technologie jsme propojili a údaje o aktuální kapacitě se zobrazují do naší mobilní aplikace Můj Globus a na web Globus.cz. Zákazníci si tak mohou kdykoliv ověřit, zda je v jejich hypermarketu volno, a to ještě před tím, než se do něj vypraví. Chceme, aby zákazníci ušetřili svůj čas a případně přijeli, jakmile nebude nákupní špička,“ říká Lutfia Volfová, vedoucí externí komunikace Globus.

Zmíněná mobilní aplikace a veškerá její technologická řešení vznikají přímo v Globusu (s přispěním we.builders). Nyní má aplikaci staženou v chytrých mobilech s operačními systémy Android a iOS 200 tisíc lidí a více než 130 tisíc zákazníků ji aktivně používá. Tito zákazníci se podle firmy shodují na tom, že používání aplikace jim zkracuje čas nákupu o desítky minut. Nejčastěji využívanou funkcí je nákupní seznam a skenování zboží. Nyní se k tomu pravděpodobně přidá i aktuální stav kapacity v hypermarketech.