Oborové ocenění Mluvčí roku, které vyhlašuje PR Klub, zná své vítěze. V kategorii veřejného sektoru dominovala Jana Poštová ze Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, v soukromém sektoru slavil Václav Koukolíček, manažer externí komunikace Tesco Stores ČR, a PR týmem roku se stal tým korporátní komunikace Plzeňského Prazdroje.

Kvůli koronavirovým opatřením byl slavnostní galavečer nahrazen předáváním cen v ateliéru.

„Role profesionálů v oblasti komunikace a vnějších vztahů je dnes nezastupitelná. Profesní cena Mluvčí roku oceňuje ty nejlepší mluvčí, manažery PR či ředitele komunikace a PR týmy, které jsou tím nejlepším příkladem, jak budovat reputaci organizací, pro které pracují,“ řekl úvodem k letošním výsledkům Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR Klubu.

V kategorii Nejlepší mluvčí veřejného sektoru letos zvítězila Jana Poštová ze Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. „Je to pro mě obrovská čest a beru to jako závazek ještě více se zlepšovat v tom, co dělám,“ uvedla v reakci na ocenění. Na druhém místě skončil Ladislav Šticha z Bezpečnostní informační služby. Třetí příčku obsadil Jan Papež, místopředseda a mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR.

Vítězem kategorie Nejlepší mluvčí soukromého sektoru se stal Václav Koukolíček, manažer externí komunikace Tesco Stores ČR. „Budeme doufat, že se nám příští rok podaří docílit toho, že se budeme moct s našimi novináři setkávat osobně bez omezení, nošení roušek a kdekoliv a kdykoliv budeme chtít,“ uvedl Koukolíček. Na druhém místě skončil Ladislav Kříž, manažer útvaru komunikace ČEZ, a na třetím Patricie Šedivá, manažerka externí komunikace a vnějších vztahů Coca-Cola HBC, která téměř polovinu uplynulého roku strávila ještě ve společnosti Alza.

Kategorii PR tým roku letos ovládl tým korporátní komunikace Plzeňského Prazdroje. Ocenění za 2. místo převzali zástupci mediálního útvaru ČEZ a na 3. místě se umístil tým externí komunikace České spořitelny. „Naši hlavní výzvu pro příští rok jsme si tentokrát nestanovili my, ale stanovil nám ji sám koronavirus, a my se s ní musíme poprat stejně, jako se s ní pereme letos,“ uvedli zástupci Plzeňského Prazdroje (Magdalena Karlová, překladatelka, Kateřina Zejda Králová, specialistka interní komunikace, a tiskový mluvčí a specialista externí komunikace Zdeněk Kovář), kteří jménem celého týmu převzali vítěznou trofej.

„Profesionální mluvčí se projeví zejména v době krize a jako takový má pak cenu zlata. V rámci ocenění jsme proto hodnotili i přístup mluvčích k současné koronavirové krizi. Za celou naší odbornou porotu bych chtěl poděkovat všem novinářům, kteří se na nominacích i hodnocení podíleli,“ dodal Martin Opatrný, předseda sekce mluvčích PR klubu.

Letošní vítězové vzešli z celkem 102 nominací. V porotě zasedli odborníci na komunikaci a PR, loňští vítězové ocenění Mluvčí roku a zkušení šéfredaktoři a editoři.