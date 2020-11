Platební služba Mall Pay pro své zákazníky a partnery přichází s možností přeskočit platbu za vánoční nákupy až do 20. ledna příštího roku. Akci provází i reklamní videospot.

Možnost posunout platbu až na 20. leden – tedy v maximálním případě až o 80 dní – získají všichni uživatelé skipovacích účtů s ověřením, tedy Start, Plus nebo Komplet. Prodloužení splatnosti je zdarma a vztahuje se na všechny nákupy, ať už pomocí skipovacího tlačítka pro odložení platby nebo prostřednictvím skipovací platební karty. Vůbec poprvé tak budou moci tuto možnost čerpat klienti Mall Pay i při nákupech v kamenných obchodech.

Pro odložení platby až do 20. ledna stačí odložit běžným způsobem listopadové vyúčtování v zákaznické zóně Mall Pay. Pokud by klient chtěl posunout platbu ještě o další měsíc – tedy do 20. února – může tak učinit za poplatek tří korun za každou odloženou stokorunu.







CEO Mall Pay Adam Kolesa předpokládá, že posunutí splatnosti na leden využije asi pětkrát více zákazníků než loni.

„Už loni byl o splatnost dárků po Vánocích velký zájem, možnost využila skoro třetina ze všech uživatelů Mall Pay. Kromě pohodlí je láká především větší kontrola rodinného rozpočtu při vánočních nákupech a možnost platit za dárky až ve chvíli, kdy je jasné, že se s jejich výběrem u příbuzných a přátel trefili,“ vysvětluje Kolesa.

Spot k akci:

Mall Pay je nově schopen stejnou výhodu přinést i malým a středním provozovatelům, kteří by ji vlastními možnostmi neměli šanci zajistit.

„Snažíme se, aby i malé a střední e-shopy měly stejné šance a možnosti nabídnout zákaznické benefity jako velcí hráči s nesrovnatelnými rozpočty na inovaci i marketing. Chceme zkrátka, aby se i díky nám v očích zákazníka při nakupování setřel rozdíl mezi velkým a malým e-shopem,“ zmiňuje Kolesa. „Pokud pětina lidí bere za samozřejmost odložení platby za dárky až na leden, klesá šance, že nakoupí tam, kde tuto možnost nedostanou. A to chceme změnit.“

Podle Kolesy o letošních Vánocích využije odloženou platbu asi čtyřikrát více zákazníků než loni. O nejrychleji odloženou platební metodu se ostatně nejedná pouze v Česku, ale i v celé Evropě. Mall Pay je stále připraven onboardovat nové e-shopy už do 24 hodin od zaslání žádosti s možností digitálního podpisu smluv. Veškeré jeho benefity mohou přes moduly využívat e-shopy na naprosté většině majoritních e-shopových platforem v čele se Shoptetem nebo WooCommerce.

Mall Pay je fintech, vlastněný rovným dílem MALL Group a bankou ČSOB. Je poskytovatelem takzvaných BNPL plateb (buy now – pay later). V současnosti je s Mall Pay možné nakupovat takřka na stovce českých e-shopů nebo online služeb, jako je Mall.cz, Vivantis, CZC.cz, LeoExpress.cz nebo Patro.cz