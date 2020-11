Nová kampaň společnosti Alcaplast, výrobce sanitátních techniky, přenáší „hamletovské dilema“ do prostoru toalety či sprchového koutu. Hlavní tváří billboardů je přitom kretivní ředitel agentury Aetna Michal Rožek.

Důvod? „Sázka na tvář Michala Rožka rozhodně nebyla motivována snahou ušetřit. Jen se od prvního představení kampaně na nafocených skicách neobjevil v dalších kolech castingu nikdo, kdo by dokázal přesvědčit představitele společnosti na vizuálech lépe v dvojjediné roli zákazníka a instalatéra,“ uvádí v tiskové zprávě Aetna.











„U nás v Alcaplastu jsme zvyklí, že každý rok citelně rosteme. Jako firma celkově i v jednotlivých produktových kategoriích. Letošní jaro nás trochu zpomalilo, proto jsme se rozhodli podpořit zájem většími investicemi do marketingu. V červenci jsme oslovili kampaní distributory, kteří naskladnili produkty. Kampaň cílená na koncové zákazníky nám je pak pomohla vyprodat. Díky tomu jsme se znovu dostali k růstovým číslům, což lze v letošním roce rozhodně považovat za úspěch,“ říká Petr Neumann, head of marketing Alcaplastu.

„Upřímně, WC modul není nejvíc sexy věc na světě. Proto jsme chtěli konceptem vytrhnout lidi z letargie.“

Ten je přesvědčený, že se několikamilionová investice do reklamních ploch společnosti vrátí v příštích měsících. „V průběhu léta jsme zaznamenali, že zákazníci sami od sebe začali poptávat náš modul, přestože prodáváme v zásadě jen přes distributory ve specializovaných prodejnách. Ještě důležitější však je, že jsme dokázali o kvalitě našeho inovovaného produktu přesvědčit samotné instalatéry. Zatímco koncoví zákazníci koupí jeden modul za život, řemeslníci jich mohou namontovat několik za měsíc. A na číslech vidíme, že jich to stále více skutečně začalo dělat. To je pro nás podstatné. Protože zatímco v sifonech a žlabech jsme neotřesitelnou jedničkou na většině trhů, v prodejích WC modulů spíše doháníme dražší západní konkurenty,“ doplňuje Petr Neumann.

Michal Rožek, který se stal ideovým tvůrcem i tváří kampaně pak dodává. „Věděli jsme, že do kampaně musíme zapojit emoce. Upřímně, WC modul není nejvíc sexy věc na světě. Proto jsme chtěli konceptem vytrhnout lidi z letargie. Donutit je zastavit se nad vizuálem a pak i přemýšlet nad WC modulem, což nikdo z nás nedělá a necháváme za sebe rozhodovat instalatéra, který se často rozhoduje neracionálně. Být tváří kampaně jsem úplně nechtěl, ale klient nedal jinak. Samozřejmě to strhlo lavinu, lidé z různých koutů České republiky se mi ozývají a dávají najevo, že jim to přijde trefné. Dokonce si v tom každý našel své – metaforu dnešní doby, pandemie či režimu práce home office. To je dobré znamení, že kampaň žije vlastním životem a přináší i emoce,“ dodává se smíchem Michal Rožek.