Agentura Digital Ant uvádí na pražský trh The Fizz – největší studentskou rezidenci v novodobé historii Česka. Již rok před otevřením budovy proběhla testovací kampaň, která ověřovala zájem studentů z různých zemí od západní Evropy po Rusko.

V pražských Holešovicích se na podzim otevřely dveře studentské rezidence. Na téměř sedm set studentů v ní čekají nejen soukromé pokoje, ale i studovny, dva malé kinosály, garáže nebo terasy s výhledem na Prahu. Kampaně pro The Fizz má od loňského roku na starosti agentura Digital Ant.

Budovu postavila developerská společnost Karlín Group společně s německou společností International Campus AG, která koncept rozvíjí a provozuje. Agentura Digital Ant se postarala o prezentaci celého projektu a jeho uvedení na trh.









Na projektu začala agentura Digital Ant pracovat už rok před samotným otevřením kolejí. Spustila testovací kampaň, díky které si společně s klientem ověřili insighty, otestovala kanály, publika a i celkové pojetí kreativy. Testovací kampaň zároveň vytvořila databázi prvních zájemců o bydlení v The Fizz, kteří se průběžně dozvídali o tom, jak se projekt vyvíjí a kdy si budou moci zarezervovat první pokoje.

Při tvorbě celé kampaně uplatnila agentura Digital Ant svůj agilní přístup k marketingu. Ten spočívá v tom, že se průběh kampaně a využití rozpočtu flexibilně přizpůsobuje na základě reakce trhu. Místo dopředu svázané mediální strategie tak dochází k průběžné aktualizaci vstupního mediaplánu a alokaci prostředků dle aktuální situace na trhu.

„Hlavní kampaň jsme odstartovali v květnu. Agilní přístup nám tu hodně pomohl, protože jsme mohli flexibilně reagovat na pandemii koronaviru. Kampaň jsme na základě situace na trhu nakonec spouštěli pomaleji a do srpna zejména rozšiřovali databázi zájemců. Při spuštění bookingu tak měl klient k dispozici databázi přes 2 000 studentů, kvalifikovaných leadů, kterým jsme mohli rezervaci rovnou nabídnout,“ vysvětluje Lukáš Obdržálek, spolumajitel agentury.

Představení projektu neprobíhalo jen online, Digital Ant v průběhu září komunikovali koleje také outdoorovou reklamu v metru. Tam kromě digitálních citylightů, samolepek ve vagonech a LCD obrazovek v tunelu s eskalátory umístila i statické citylighty se speciálním lentikulárním tiskem, který umožňuje i na tištěné (statické) ploše zobrazit z různých úhlů různé vizuály.

„Cílem bylo zaujmout jak lidi, kteří prochází kolem a překvapí je nečekaná změna na tištěném ‚plakátu‘, tak i cestující, kteří si chtějí o projektu přečíst víc. Díky lentikulárnímu tisku se nám povedlo i na statickém formátu odprezentovat dva vizuály (interiér i exteriér) s doplňujícími popisky, které projekt představí detailně i cestujícím, kterým třeba ujel vlak a mají pár minut navíc. Ukázalo se, že to funguje, protože díky nárůstu organické a přímé návštěvnosti jsme zaznamenali také nárůst nových rezervací,“ doplňuje Obdržálek.

The Fizz je projekt studentských kolejí nové generace. Unikátní oproti „běžným“ kolejím, tak jak je známe, je i tím, že booking probíhá kompletně online vč. podpisu smlouvy. Koncept pochází z Německa a po úspěšné expanzi do Rakouska a Nizozemska se rozhodl vstoupit i na trh český. Budova, která během dvou let vyrostla u křižovatky ulic Na Zátorách a Partyzánská, kousek od Trojského mostu a metra Nádraží Holešovice, nabídne studentům ve 539 pokojích celkem 675 postelí.