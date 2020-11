Cílem nové kampaně „Víme, co máme“ z dílny ministerstva obrany (MO) je přiblížit veřejnosti kapacity českého obranného průmyslu. Na sociálních sítích MO bude postupně představeno devět klíčových firem, které dodávají své produkty například i českou armádu.

Každý stát se v případě krize opírá především o svůj domácí průmysl. Ten český obranný je přibližně z 90 procent exportní. „V případě obranného průmyslu nejde jen o ekonomiku. Jedná se o strategické sektory s přímou návazností na obranyschopnost státu,“ říká Náměstek sekce průmyslové spolupráce MO Tomáš Kopečný, který jednotlivými spoty českých značek provází.

Pilotní série videí vznikla ve spolupráci s největšími výrobci, kteří jsou sdruženi v Sekci obranného průmyslu Hospodářské komory ČR (například AERO, Tatra, Meopta, ERA, Sellier, Ray Service). Vznik jednotlivých spotů zafinancovaly přímo uvedené firmy. Kampaň nazvaná: „Víme, co máme“ odkazuje na armádní hesla: Víme, co chceme a Víme, co umíme. Myšlenka vytvořit sérii videí vznikla době jarní vlny koronaviru.

Podle Kopečného je záměr pokračovat v tvorbě podobných produktů na propagaci. „Cílem je představit nejen celé firmy, ale přímo i konkrétní výrobky, které jsou něčím unikátní či specifické v rámci budování nové značky Víme, co máme.“

Další formou podpory českých firem bude nově vznikající Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci. Ta by měla vzniknout k 1. lednu 2021. Pomáhat má především s akvizicemi uzavíranými formou vláda-vláda.