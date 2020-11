Předvolební kampaně spustily vedle kandidátů do Kongresu a na prezidenta USA i známé značky. Většinou se snažily přispět ke zvýšení volební účasti. Některé společnosti této příležitosti využily k vůbec prvním brandovým kampaním.

Takzvaná volební noc, během níž se počítají hlasy v amerických prezidentských volbách, se minulý týden protáhla daleko za středeční den, což se ostatně očekávalo. A počítaly s tím i značky, které na průtahy a s tím spojený stres připravovaly své zákazníky nejen mezi americkými voliči. Například kalifornská značka vína Babe Wine spadající do skupiny AB InBev rychle vyprodala svou limitovanou „Sadu pro přežití volební noci“, v níž byly vedle speciálních edic vína i papírové kapesníky, protistresový balónek či polštář s nápisem „křičte sem“.

Podobně pak působila i printová kampaň švédské značky vybavení pro domácnost Sova od agentury Garbergs, v níž byly na matraci vyskládány povlaky na polštáře a povlečení do podobizny prezidenta Donalda Trumpa a doprovázel je claim „připravte se na bezesné noci“.

Říjnovová brandová kampaň časopisu The Economist s názvem „hra se slovy“ vytvořená ve spolupráci s agenturou Superlative přes sociální sítě a digitální média cílila na nové čtenáře všude na světě ale v USA především. Modrobílé vizuály byly vybočením z tradičního červenobílého ladění podoby magazínu. Vybírala se z nich anglická slova z písmen v názvu časopisu, k nimž byly doplňovány souvislosti, a tak vznikly slogany jako například„no clickbait“. Ty měly upozornit, že časopis nenabízí prvoplánové senzace, ale nestranné zpravodajství.

Většina značek se pak během podzimu vyzývala své fanoušky k účasti ve volbám. Vodka Absolut ze skupiny Pernod Ricard ve své první televizní reklamě po třech letech s odkazem na tradiční slogan „pijte zodpovědně“ vyzývala k tomu, aby lidé volili zodpovědně – nejdřív měli dát svůj hlas a až potom se napít. Spot vytvořený spolu s agenturou BBH New York si hrál se slovy i jinak, když tvrdil, že lidé mohou svými hlasy „protřepat i zamíchat“ výsledky voleb.

K důležitosti každého hlasu odkazovala i kampaň Nike od agentury Wieden+Kennedy, podle níž člověk nemusí být sportovní superstar, aby svým hlasem ovlivnil budoucnost. Spotem v režii Hira Muraie provázel hlas herečky Reginy King a objevily se v ní sportovní osobnosti jako LeBron James, Naomi Osaka, Odell Beckham Jr., Sue Bird, Ja Morant, A’ja Wilson a Tim Anderson.

Svou první iniciativu pro podporu volební účasti letos spustila i další sportovní značka Under Armour a nazvala ji Run to Vote. Její součástí byl nejen symbolický říjnový běh, ale ve spolupráci s partnery i snaha pomoci zvýšit podíl hlasujících mezi lidmi, kteří mají v USA účast ve volbách z různých důvodů ztíženou. „Demokracie je tím nejvýznamnějším týmovým sportem, ale až příliš mnoha lidem je účast ve hře blokována,“ napsala na svém webu firma k iniciativě, kterou vedl CEO značky Patrik Frisk, jenž letos díky získání amerického občanství volil v USA poprvé a už během prezidentských primárek zjistil, jakým bludištěm je americký volební systém oproti jeho domovskému Švédsku.

Na důležitost účasti ve volbách odkazovaly i kampaň mediální skupiny ViacomCBS od neziskové organizace Ad Council s claimem Vote for Your Life, protože každý hlas ovlivní nejen vlastní život člověka, ale i budoucnost jeho přátel či rodiny. Podobné sdělení pak ve spolupráci s agenturou Engine prezentoval kanál HBO Max, jenž ve spotu důvody pro účast ukazoval napsané na rouškách, které měly nasazené známé osobnosti a celebrity.

Drsnější sdělení pak prezentovala sportovní značka Patagonia, která na vnitřní nášivky udržitelné série šortek vyšila vzkaz „Vote the Assholes Out“. Odkazuje tím na dlouhodobý postoj zakladatele značky Yvona Chouinarda, jenž horuje za to, aby lidé svými hlasy vyřadili ze hry politiky, kterým nejde o boj s klimatickými změnami.

Svou první brandovou kampaň pak představila ve spolupráci s agenturou R/GA San Francisco i komunitní sociální síť Reddit. Ve spotu parodujícím předvolební videa kandidátů na politické funkce upozorňovala mimo jiné na to, že kdyby lidé hlasovali ve volbách stejně hojně jako „lajkují“ příspěvky na Redditu, mohl by se podle počtu hlasů dostat do Kongresu i banán. Klip pro určený pro sociální sítě a digitál doplňovala i venkovní reklama, která popularitu redditových příspěvků, jako byl steak ve tvaru mapy USA nebo živá myš na počítačové myši, přirovnávala k výsledkům různých voleb.