Novou posilou konzultační společnosti Acomware je Ivona Ševčíková. Na pozici Head of Customer Retention & Experience se věnuje rozvoji nového oddělení zákaznické retence a zkušeností.

Ivona Ševčíková přišla do Acomware ze společnosti Europeum Praha, kde na pozici Chief Technical Officer vedla oddělení IT a Servisní implementace. Mezi její významné zákazníky patřily například Česká spořitelna, ČSOB, ČEZ, Pražská energetika, Generali a další. V minulosti působila také v digitální agentuře Performio jako Head of Analytics and Data-mining.

Do Acomware prý přilákala Ivonu Ševčíkovou možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi a vize aktivně využívat data o zákaznících. „Reklamní komunikaci musejí zákazníci našich klientů vnímat jako pomocníka ve svém nákupním rozhodování, nikoliv jako otravnou reklamu, které se je potřeba zbavit,“ vysvětluje.

Oddělení zákaznické retence a zkušeností vzniklo v létě letošního roku na základech původního oddělení e-mailingu. „Snažíme se, aby naši klienti začali vnímat širší možnosti využití zákaznické databáze. V praxi totiž nejde o zasílání prvoplánových reklamních sdělení, ale individuálně cílenou komunikaci postavenou na datech. Ta dokáže zvýšit zákaznickou spokojenost, a tím i opakované tržby. Právě proto jsem velmi rád, že se Ivona stala naší kolegyní. Její zkušenosti z oblasti práce s daty a analytikou jsou obrovské,“ řekl David Vurma, CEO společnosti Acomware.