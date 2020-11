Hotelům a restauratérům začínají krušné časy. Bez hostů ze zahraničí hrozí hubená léta, domácí poptávka je nikdy nenahradí.

Opětovné přitvrzení opatření znamená pro krizí nejpostiženější sektor cestovního ruchu další hlubokou ránu s dalekosáhlými důsledky. Vzhledem k nelichotivému výhledu se musí provozovatelé obrnit, následující dva až čtyři roky se budou muset smířit s mnohem skromnějšími čísly než před pandemií.

Podle dat Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) došlo v prvním pololetí letošního roku k meziročnímu propadu mezinárodních příjezdů turistů o 65 procent, v červnu pak dokonce o 93 procent. Ztráta v příjmech dosáhla 460 miliard dolarů, což je pětkrát více, než během světové hospodářské a finanční krize v roce 2009. Evropa byla druhým nejvíce zasaženým regionem ze všech světových trhů, přičemž v první polovině roku 2020 zde počet turistů poklesl o 66 procent. Návrat na úroveň roku 2019 bude podle UNWTO trvat nejméně dva a půl až čtyři roky. To je dost chmurný výhled. Bez letecké dopravy to přitom nepůjde. Podle dostupných prognóz dojde k návratu leteckého provozu do hodnot z roku 2019 přibližně za čtyři roky, tedy v roce 2024. Poté by měly počty odbavených cestujících naopak opět růst. Podobný trend očekává i Letiště Václava Havla Praha.

Pusto prázdno

Meziroční srovnání počtu cestujících přitom vypadá na první pohled jako překlep. V dubnu bylo na Letišti Václava Havla Praha odbaveno celkem 5031 cestujících, což představuje bezprecedentní meziroční pokles o 99,6 procenta. V červnu, i když cestovalo pětkrát více lidí než v květnu, byl meziroční propad 97,8 procenta. Odbaveno bylo 39 tisíc cestujících oproti 1,8 milionu před rokem. Během prázdninových měsíců se situace postupně lepšila. Bylo odbaveno 250, respektive 350 tisíc cestujících, což značí propady „jen“ o 87 a 83 procent.

„Za letošní září bylo na Letišti Václava Hav­la Praha odbaveno přes 240 tisíc cestujících. Nejvíce cestujících letělo v průběhu září na linkách mezi Prahou a Amsterdamem, Paříží a Heraklionem, ze zemí nejvíce lidí cestovalo do Řecka, Itálie a Francie. S porovnáním s loňským zářím se však jedná o meziroční pokles odbavených cestujících o 86,98 procenta,“ uvedla mluvčí Letiště Kateřina Pavlíková.

Momentálně má Letiště Praha přímá letecká spojení do více než 40 destinací, která zajišťují přibližně tři desítky dopravců. Mezi naposledy obnovená spojení patří například přímá linka do letoviska Hurghada v Egyptě. Od října byly obnoveny také první linky mezi Českou republikou a Ruskem, konkrétně do Moskvy znovu létají ČSA a Aeroflot, a také na Ukrajinu. Od konce srpna však ale bylo také dočasně opět pozastaveno přímé letecké spojení přibližně do dvacítky dříve obnovených destinací, právě vzhledem k nízké poptávce způsobené zhoršenou epidemiologickou situací v Evropě. V průběhu listopadu bude podle portálu Honzovy letenky přerušeno dalších 16 linek.

