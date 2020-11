ADVERTORIAL Rok 2020 přinesl téměř ve všech aspektech našeho života obrovské změny — všichni jsme své aktivity přesunuli do onlinu.

Během pandemie bylo pro řadu Čechů příjem‑nější nakupovat z domova a mnozí využívali online platformy k hledání inspirace pro své nákupy, objevení nových produktů a značek. Firmy již této pomyslné „migrace“ klientů do digitálního prostředí začaly využívat. Podle srpnového průzkumu Facebooku ve spoluprá‑ci se Světovou bankou a OECD uvedlo 48 pro‑cent českých malých a středních podniků, které pro své podnikání využívali Facebook, že více než 25 procent jejich prodejů bylo provedeno online.

Stejně jako celý sektor e‑commerce, ani tento postoj k nakupování není zcela nový, během pandemie a s ní souvisejícími odstáv‑kami prodejů v kamenných prodejnách, se však výrazně rozšířil a zrychlil. Během Vánoc 2019 využilo 28 procent českých nakupujících Facebook k objevování nových produktů a pro vánoční inspiraci. Letos by toto číslo mohlo být výrazně vyšší.Další průzkum ukazuje, že více než 90 pro‑cent uživatelů Instagramu sleduje alespoň jednu ze značek, o něž jeví zájem, dva ze tří uživatelů dokonce tvrdí, že jde o místo, které jim umožňuje interakci se značkami. 87 procent z nich pak uvádí, že poté, co viděli na Instagramu informace o produktu nebo značce, rozhodli se pro návštěvu jejich webu nebo přímo pro online nákup.

Ze dna tryhtýře až na vrchol

Je zcela zřejmé, že je zásadní pomáhat vašim nejvěrnějším zákazníkům s objevováním nových produktů. Stejně důležité je ale uvažovat o tom, jak získat zájem potenciál‑ních klientů. Namísto toho, aby se značky zaměřovaly pouze na menší příležitosti, jaké jim přináší zachycení jejich stávajících zákaz‑níků, musí přemýšlet i o tom, jak generovat novou poptávku.

Částečně to znamená i poskytování zážitků v online prostředí, které byly dříve dostupné pouze v kamenných obchodech. Podle průzkumu Ipsos, mezi letošním květ‑nem a červnem plánovalo 24 procent Čechů využívat velká nákupní centra výrazně méně, nebo vůbec. Proto bude stále důle‑žitější zajistit, aby si zákazníci mohli užít ony maloobchodní zkušenosti, které dříve hledali v kamenných obchodech.

Digitální reklama umožňuje zhustit marketingový trychtýř do jediné reklamy a poskytuje tak zákazníkům pomyslné „digitální regály“, v nichž mohou nalézt to, o čem nevěděli, že chtějí. Budoucnost online nakupování se tak od e‑commerce přesune k discovery commerce.

Nové způsoby propojení

Spolu s digitálem přináší vznik discovery commerce v rámci marketingového trychtýře pro značky a jejich spotřebitele nové možnos‑ti, jak propojit způsoby hledání, prožívání a nákup produktů, které jsou pro ně ty pravé.

Značky, jejichž zákazníci zůstávají na vr‑cholu marketingového trychtýře, by se měly zaměřit na inspiraci co do nových způsobů, jak mohou zákazníci jejich produkty najít a zamilovat se do nich.

Značky, nacházející se ve vztahu k zákaz‑níkům uprostřed trychtýře, by se měly snažit usnadnit objevování propojenějšími způsoby komunikace a pomoci zákazníkům zjistit, zda je pro ně produkt vhodný. Ve spodní části trychtýře musí značky zajistit, aby si lidé mohli zakoupit jejich produkty, a to kdykoliv a kdekoliv.

Aby toho bylo možné dosáhnout, musí mít zákazníci možnost nakupovat přímo na dané platformě nebo prostřednictvím partnerské platformy, která vytvoří jednodu‑chý a přehledný odkaz na nákupní košík na webu prodejce.

Ve Facebooku jsme na vlastní oči viděli, jakou sílu discovery commerce má. Před deseti lety jsme jako zákazníci nebyli zvyklí na to, že si nás relevantní obsah najde sám. Dnes to očekáváme. Za 14 let, co budujeme Facebook News Feed, se stal nejpokročilejším vyhledávacím modulem na světě. 2,74 mili‑ardy lidí z celého světa se k němu připojí alespoň jednou měsíčně a 1,82 miliardy lidí dokonce každý den. Feed každého uživatele je navíc zcela jedinečný. Jedná se tak o discovery commerce velkých rozměrů.