Covid urychlil kromě B2C také přijímání digitálních změn v B2B segmentu. Jak firmy reagují a na co se nejvíce zaměřují?

Základem marketingu mezi podniky je strategie. Jak ale jednat strategicky, když je v současné době tolik neznámých? Skokové přijetí digitalizace stírá rozdíly mezi tím, co je B2C taktika nebo B2B taktika. Pokud však jde o základní principy značky, podle expertů na B2B marketing, kteří jako řečníci vystoupili na online konferenci portálu The Drum World B2B Fest, není nyní správný moment pro experimentování.

„Ve své strategii značky potřebujete větší hbitost…, ale vaše značka by neměla být hbitá.“ Musí to být něco, co přečká vaše produkty, vaše strategie, vaše další kampaně a pravděpodobně to přečká i vás jako mana‑žery značek,” uvedl například Sam Poulter, vedoucí korporátního brandu společnosti AP Moller — Maersk. Tato firma patří mezi kolosy, které navzdory všem možným opatřením a různým lockdownům nadále udržují globální dodavatelské řetězce v chodu.

„V marketingu se vždy plánovalo dlouhodoběji a nyní je vidět nutnost být agilní a přizpůsobivý. Je třeba rychleji reagovat na změny na trhu, využívat menší a více zacílené kampaně,“ říká Marc Keating, šéf inovací v agentuře Stein IAS.

Deset let v deseti měsících

Covid přispěl k obrovské akceleraci zavádění digitálních technologií. V mnoha případech se několik let plánovaných inovací kvůli nutnosti a boji o přežití v „novém normálu“ smrsklo na pouhé měsíce. „Je vidět celkový přesun k digitalizaci, využívání platforem, sbírání a pochopení správných dat, pochopení zákaznického zážitku. Větší propojení s týmy z celého světa v rámci změny práce. V posledních deseti měsících šlo o velký skok. Akcelerace je obrovská, dříve se vše nutně nekonečně schvalovalo, teď to šlo kvůli covidu najednou rychle,“ popisuje globální šéfka IBM Garage Debbie Vavangas. Podle ní je změna patrná i v tom, že se marketéři nyní zaváděním digitálních technologií stávají více technologicky orientovaní.

