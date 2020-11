Jen na pět sekund můžete spatřit luxusní elektromobil EQS v nové třicetisekundové kampani Mercedes-Benz od agentury Merkley+Partners určené pro americký trh.

Po většinu času vozidlo ve videu vůbec nevidíte, ale víte o něm – jeho přítomnost prozrazují stříkající kaluže, mokré stopy pneumatik či poletující listí. „Natáčeli jsme v podstatě automobilový spot bez auta,“ říká Vico Sharabani, zakladatel a výkonný kreativní ředitel produkce The-Artery, která na reklamě pracovala.

Největší výzvou podle něj bylo, aby přítomnost EQS byla zřetelně cítit v celém příběhu a přitom převládal pocit, že nezanechává žádnou ekologickou stopu. Což podporuje i sdělení v závěru namluvené Jonem Hammem (v Česku známý hlavně ze seriálu Šílenci z Manhattanu): „Perhaps the greatest mark Mercedes-Benz can leave upon the world … is leaving no mark at all.“ (Snad nejlepší stopu, kterou může Mercedes-Benz na světě zanechat, je… že nezanechá stopu žádnou…)

Oficiální TV premiéra spotu proběhla při zahájení golfového turnaje The Masters, kterého je Mercedes dlouholetým sponzorem. EQS se do americkým showroomů dostane v druhé polovině příštího roku.

Není to poprvé, co Mercedes použil neviditelné auto v kampani. Udělal to už před osmi lety s modelem F-Cell. Tehdy bylo vozidlo pokryté LED panely, na něž se promítalo okolní prostředí.