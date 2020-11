Stanice skupiny Active prošly pod novým majitelem Czech Media Invest (CMI) velkými změnami. Podle ředitelky Martiny Říhové rostou podcasty i poslech v přehrávačích.

Rozhlasová skupina Active (dříve Lagardere Active ČR), kam patří Frekvence 1, Evropa 2, Bonton, Dance i zpravodajské Rádio Z, má dva roky nového majitele CMI. Ten zároveň vlastní i vydavatelství Czech News Center. Některé stanice změnily moderátory, upravily hudbu, i logo. Aktuálně si skupina hodně slibuje od hudební a podcastové platformy YouRadio.

Letos jste ukončili spolupráci s Radiohouse. Nyní vaše spoty obchoduje Media Club. Vzrostl přímý prodej?

Zatímco Radiohouse jsme spoluvlastnili, Media Club nás přeprodává. Ta spolupráce je jiná a máme proto i vlastní malý tým, který dodává speciální operace, eventy a na míru zhotovené obsahové věci. Media Club prodává spoty. Ve srovnání s tím klasicky smýšlejícím rádiovým trhem jsme trochu jiní, protože máme digitální platformu YouRadio. Nic tak velkého na trhu žádná jiná rozhlasová sekce nemá. Děláme také velké eventy, máme i silnou dětskou značku Pigy. Takže, kdybychom vše postavili jen na Media Clubu, tak by ty rozvojové projekty byly výrazně pomalejší.

Jak krize změnila skladbu vašich inzerentů?

Protože prodáváme obsahová řešení, nejen klasické spoty, spolupracujeme dlouhodobě s typem klientů s menším až středním rozpoč­tem. Navíc jako každá krize, tak i tato s největší pravděpodobností vyústí v to, že posílí domácí značky, protože korporace, ať chceme, nebo ne, budou mít tendenci odsud stahovat peníze do centrál. Stalo se to v krizi 2008/2009, stane se to znovu. A inzertní trh logicky projde změnami s ohledem na značky, které se budou schopny rychle adaptovat. Ten trh je teď ovšem strašně pomalý. Až v prvním kvartálu příštího roku bude vše jasnější.

Jak vám konkuruje televize?

Na jaře se rádiu moc nedařilo, lidé byli více doma, kde si spíše zapli televizi, báli se o život. To teď tolik neprobíhá, lidé se naštěstí více hýbou, jsou venku. Rádio má velkou výhodu v tom, že když ho dnes z hlediska inzerce stopnete, zítra s ním můžete začít znovu. To v televizi neuděláte. Ta je pomalejší v reakci. Navíc v rádiu téměř vůbec nefunguje to, co v televizi, že máte nějaké roční komitmenty a dostáváte slevy. Rádio se výrazně víc obchoduje na jednotlivé kampaně, proto nemusíte dobíhat nějaké sliby, ale reagovat na aktuální potřeby.

Podle aktuálních dat zažil rozhlas od ledna do října osmiprocentní propad ceníkových cen, v říjnu se jednalo dokonce o patnáctiprocentní pokles. Jak to bude dál?

Kdyby nenastal covid, tak s největší pravděpodobností cena inzerce v rádiu půjde o deset, dvanáct procent nahoru. Protože jako mediatyp jsme osm měsíců v roce ve dvou hlavních rádiích vyprodaní. Na druhou stranu s ohledem na pandemii jsou předpovědi a odhady na příští rok strašně složité. Osobně si myslím, že ke zdražení v rozhlasovém segmentu bude muset dojít.

