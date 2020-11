Bageterie Boulevard ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí ve Střešovicích spouští kampaň na podporu dárců krve a krevní plazmy. Za každé darování nabízí firma dárcům voucher na jednu Rychlovku k „doplnění energie po odběru“.

Cílem nové kampaně je podle firmy nejen zvýšit počet dárců, ale také povědomí o důležitosti odběrů krve a jejích složek a v současné době i tzv. rekonvalescentní plazmy, tedy plazmy obsahující protilátky od osob, které prodělaly infekci SARS-CoV-2 nebo onemocnění covid-19. Tato plazma se podává hospitalizovaným pacientům se středně závažným a těžším průběhem onemocnění covid-19 a díky obsaženým protilátkám zabraňuje množení viru v těle a pomáhá při léčbě.

Bageterie Boulevard v tiskové zprávě připomíná, že podporuje dárce krve a plazmy už od roku 2014, kdy začala ve spolupráci s vybranými odběrovými zařízeními nabízet dárcům své vouchery. V současné situaci by ovšem společnost chtěla jít příkladem, a proto kromě svých zákazníků vyzvala k darování plazmy a krve také své zaměstnance. Příkladem šel i majitel firmy Petr Cichoň, který jako jeden z mnoha zaměstnanců Bageterie Boulevard podstoupil odběr.





„V rámci boje s pandemií covidu-19 panuje v naší společnosti značná různorodost názorů. Proto jsme hledali způsob pomoci, který všechny názorové tábory spíše spojuje, nežli rozděluje, a který reaguje na nepopiratelný fakt, že mnozí lidé v důsledku epidemie bojují o život. K jejich záchraně může pomoci právě darovaná rekonvalescentní krevní plazma. A protože by měl každý začít hlavně u sebe, rozhodli jsme se jít příkladem a požádat naše zaměstnance, aby se do odběrů zapojili jako první,“ říká Petr Cichoň, zakladatel a CEO Bageterie Boulevard a Crocodille.

Na spolupráci se Bageterie Boulevard dohodla s Ústřední vojenskou nemocnicí, která disponuje jednou z největších zásobáren rekonvalescentní krevní plazmy a distribuuje ji i do dalších nemocnic v České republice. Jejich spolupráce probíhala již během jarní první vlny na akci „Jedeme k těm, kteří jedou dál“, v rámci které profesionální i amatérští cyklisté doručovali teplé polévky zdravotníkům a pracovníkům odběrových míst.

„Stále je v nemocnicích vysoký počet hospitalizovaných s onemocněním covid-19, kterým může rekonvalescentní plazma pomoci. Vítáme spolupráci s Bageterií Boulevard, protože podporuje pomoc potřebným. Je vítán každý, kdo se do darování krevní plazmy zapojí, jednotlivci i celé firmy. Doba, kdy je možné rekonvalescentní plazmu darovat, je omezená, zpravidla se pohybuje od dvou týdnů od uzdravení po zhruba tři následující měsíce, proto je potřeba zásoby doplňovat. Navíc pouze cca 40 % osob, které prodělaly onemocnění covid-19 nebo infekci SARS-CoV-2, mají vytvořené protilátky a jsou tedy vhodnými dárci rekonvalescentní plazmy. Naopak výhodou je, že doba použitelnosti plazmy je až tři roky, takže je možné ji využít, pokud bude třeba, i v budoucnu,“ říká plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D., primář Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice Praha.

Zájemci o darování rekonvalescentní krevní plazmy v Ústřední vojenské nemocnici se mohou dostavit kdykoliv ve všední dny od 7,00 do 11,00 hod, kdy jim nejprve budou odebrány vzorky krve na vyšetření protilátek. Následně do 1-2 týdnů jim bude oznámen výsledek a v případě přítomnosti dostatečného množství protilátek budou objednaní na odběr. Mělo by se jednat o osoby ve věku 18 až 60 let, které jsou více než 14 dní od uzdravení nebo ukončení izolace. Zájemcům bude odebráno malé množství krve pro zjištění protilátek a cca za týden pak budou kontaktování ÚVN ohledně výsledků a případných odběrů. Lidé, kteří neprodělali onemocnění covid-19 nebo nemají v těle dostatek protilátek, se mohou stále stát klasickými dárci krve.