Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (UVDL ČR) v rámci svého osvětového programu „Pij s rozumem“ zahájila kampaň, která má za cíl vysvětlit, že není až tak důležité co, ale kolik toho lidé vypijí. Tváří kampaně, která poběží zejména na sociálních sítích, je personifikovaná postava Pepy Vípila, která bude poukazovat na fakta kolem alkoholu.

Kampaň připravila společnost Allmedia4U, která se stará o PR i SM komunikaci UVDL ČR. Poběží zejména na sociálních sítích, a to od listopadu do poloviny roku 2021. Tváří kampaně je personifikovaná postava Pepy Vípila, jehož jméno se skládá z prvních písmen slov VÍno, PIvo, Lihoviny a poukazuje na fakt, že alkohol je jen jeden. Pepa Vípil bude na sociálních sítích edukovat veřejnost v oblasti alkoholu a uvádět nejčastější omyly na pravou míru.

Lidé se velmi často pletou, když mají srovnat pivo, víno nebo lihoviny podle množství alkoholu, které obsahují v jedné porci. „Pokud někdo vidí panáka 40% destilátu, automaticky má za to, že se jedná o nápoj s nejvyšším obsahem alkoholu. Je potřeba si ale uvědomit, v jakém množství ten který nápoj konzumuje. V půllitrové porci piva člověk vypije více alkoholu než ve 4 cl panáku vodky,“ říká Vladimír Darebník, výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin ČR.

Češi za porci s nejvyšším obsahem alkoholu označuje devět z deseti lidí velký panák 40% lihoviny (0,04 l – 16g alkoholu), přestože daleko více alkoholu obsahuje sklenka bílého vína (2 dcl – 22 g alkoholu) nebo velké 10° pivo (0,5 l – 20 g alkoholu)

Data o chybném vnímání obsahu alkoholu v konzumních jednotkách vyplývají z průzkumu realizovaného agenturou Ipsos na vzorku 1 100 respondentů, který si nechala vypracovat Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky. „Věděli jsme, že základní znalost obsahu alkoholulu u piva, vína a lihovin je nízká, ale že jde o takto zásadní omyly i v konkrétních případech nás velmi překvapilo. Přitom ve všech nápojích je pořád ten samý alkohol. Ať jde o víno, pivo nebo lihoviny,“ komentuje Vladimír Darebník.