Co má společného rychle rostoucí sektor gamingu s kosmetickým průmyslem? Mnohé. Pro firmy z oboru totiž představují e­‑sport a svět virtuálních her zajímavou příležitost, jak najít nové uplatnění pro jejich produkty. Už brzy tak budou moci mít avatary milovníků online her perfektní make­‑up například od firmy L‘Oréal Paris.

Ta se v digitálním prostředí rozhodla maximálně růst a ukrojit si lákavý koláč, ze kterého konkurenční firmy zatím jen opatrně ukusují.

Minulý týden tak představila svůj plán mít v budoucnu 50 procent tržeb z online. Aktuální číslo je 24procentní podíl e­‑commerce za období od ledna do září letošního roku, zatímco loni to ve stejném období bylo něco kolem 13 procent. Docílit ambiciózních čísel chce firma s pomocí různých strategií. Je to například rozšířená realita a kolaborace s giganty typu Facebook či Google prostřednictvím platformy ModiFace. Ta umožňuje díky scanování obličeje vyzkoušet různé make­‑upové styly přímo v chytrém telefonu nebo v počítači. L‘Oréal také v tomto měsíci vypustil do světa svoji plně virtuální řadu dekorativní kosmetiky s názvem Signature Faces určenou především pro posty na sociálních sítích.

Uvadající krása

Snahu hledat nové cesty k zákazníkovi nelze celému sektoru kosmetiky rozhodně upřít. Částečně se jedná o přirozený vývoj, nejčerstvějším důvodem jsou významné poklesy tržeb v důsledku pandemie. Podle průzkumu společnost NPD Group se například ve Spojených státech kosmetický průmysl od ledna do září propadl meziročně o 23 procent. Aktuálně však výzkumná firma registruje dvouciferný růst online. Trend bylo možné sledovat už dříve, ale zdravotní krize ho jednoznačně uspíšila.

I čerstvá čísla výzkumné agentury Nielsen ukazují propady segmentu. V tomto případě se jedná jen o maloobchodní data, která nezahrnují e­‑commerce. Největší propady firma registruje u dekorativní kosmetiky — 33procentní pokles v první vlně a osmiprocentní v aktuální druhé. Pětiprocentní propad zažívá i vlasová kosmetika.

