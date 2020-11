V pořadí 37. ročník festivalu mezinárodní rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, jehož vyhlašovatelem je Český rozhlas, se otevírá pro přihlášky autorů původní rozhlasové a multimediální tvorby. Autoři mohou přihlašovat svá díla v kategoriích Dokument, Drama a dále v mezinárodních soutěžních sekcích Reportáž a Multimédia do konce roku 2020.

„Věříme, že nadcházející 37. ročník Prix Bohemia Radio se opět tradičně uskuteční v Olomouci, tentokrát ve dnech od 12. do 15. dubna 2021. Tři dlouholeté soutěžní kategorie Dokument, Drama a Reportáž opět doplní sekce Multimédia zaměřená na multimediální a on-line projekty,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Autoři mohou do jednotlivých soutěžních sekcí přihlašovat svá díla prostřednictvím on-line formuláře na webu Prix Bohemia Radio, a to v období od 10. listopadu 2020 do 31. prosince 2020. Každá kategorie pak bude hodnocena vlastní odbornou porotou v mezinárodním složení.

Před samotnou hlavní soutěží provede porota předvýběr z přihlášených pořadů a doporučí díla do hlavní soutěže. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních děl a zhlédnutí prezentací. V každé soutěžní kategorii budou uděleny tři hlavní ceny Prix Bohemia Radio.

Blížící se 37. ročník Prix Bohemia Radio opět představí i nezávislou studentskou porotu, která rozhoduje o držiteli Cen studentů ze všech soutěžních děl a multimediálních projektů bez ohledu na předvýběr kolegů z odborné komise.

V rámci festivalu budou uděleny další dvě ceny. Tou první je Cena Thálie za herecký výkon v rozhlasové hře, kterou uděluje Herecká asociace ve spolupráci s Českým rozhlasem, a dále rozhlasová Síň slávy, kterou uděluje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výrazným osobnostem za jejich přínos pro rozhlasovou tvorbu a její rozvoj.