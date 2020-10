Cítili jsme to tak vždy, ale poslední tři roky to komunikujeme intenzivněji, říká globální brand manažer Footshopu Martin Paukrt.

Footshop se na tuzemské poměry vymyká tím, jak je jeho komunikace inkluzivní. „Člověk by měl mít možnost vystupovat podle toho, kým se cítí být,“ konstatuje globální brand manažer značky, který pracuje na první brandové kampani.

Pořídil jste si tenisky Superstar Blueprinting, které Footshop vytvořil ve spolupráci s Adidas? Jak spolupráce probíhala?

Samozřejmě, hodně jsem se na ně těšil. Je to pro nás velká událost. Teniska je inspirovaná tradiční technologií modrotisku, Tatrami a horskou turistikou. Kolaborace byla běh na dlouho trať. Naše první prezentace proběhla v lednu 2017, ke schválení spolupráce došlo o rok později na pařížském FashionWeeku. Od té doby jsme společně pracovali na konceptu a vzorkování. Do výroby šly v květnu 2020. Je to projekt důležitý z pohledu celé značky Footshop. Jedná se o první spolupráci Adidas s firmou z bývalého východního bloku (vyjma Německa). Zároveň je to další kapitola příběhu o úspěšném obchodě s teniskami, který začal jako bakalářská práce.

Od srpna jste ve Footshopu globálním brand manažerem, co máte v plánu?

Nově nastavujeme brandovou strategii. Teď máme marketing postavený hodně ze široka, na některých trzích podporujeme více taneční, někde skateboardový a jinde hudební segment. Chceme to více sjednotit a jít více do hloubky. Nad to nastavujeme globální brandovou komunikaci, která se bude týkat čistě Footshopu. Na příští rok chystáme první velkou marketingovou kampaň přímo na naši značku. Po deseti letech na trhu je to pro nás další krok, který nám pomůže růst.

Kampaně si děláte interně, bude to tak i v tomto případě?

Zatím jsme to tak zvládali, protože jsme dělali menší kampaně hlavně spojené s kolekcemi. Pro brandovou kampaň jsme oslovili externího kreativce, který nám s ní pomůže.

Jak vlastně kampaně vytváříte?

Jeden způsob je, že dostaneme zadání přímo od značky. Tak to bylo při spolupráci s Nike a jejich pantoflí Offline. Byly inspirované situací okolo koronaviru, kvůli kterému jsou lidé více doma a více tráví čas online, zadáním bylo připravit k tomu něco svého, co pomůže lidem se odpojit a relaxovat. Připravili jsme koncepty, které jsme představili Nike. Zvítězil speciální box, který vypadal jako z betonu a vedle pantoflí obsahoval i písek, kamínky a hrabičky. Když se otočilo víko, mohl si na něm člověk udělat zenovou zahrádku. Jindy si na základě spolupráce vymýšlíme kampaň sami. Tak to bylo třeba s kampaní Connection pro spolupráci s italskou značkou Retrosuperfuture a třemi líbajícími se páry včetně dvou kluků a dvou holek. Připravili jsme celý koncept s hlavním sdělením a moodboardy a poslali jsme to do Retrosuperfuture ke schválení.

Foto: Vojtěch Resler