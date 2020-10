Nejsložitější mozkové nádory, léčba dětí s mozkovou obrnou, ale taky inkontinence a infekce. Nová dokumentární série České televize představí pohledem tří režisérů třináct předních českých lékařek a lékařů, mezi nimiž nechybí Pavel Kolář, Hana Roháčová nebo Vladimír Beneš. První díl cyklu Mistři medicíny odvysílá ČT2 ve středu 4. listopadu od 21 hodin.

Inspirací pro nový cyklus České televize byla kniha Pavla Koláře, jehož příběh vypráví hned první díl. „Divák by se měl o jednotlivých oborech něco dozvědět, zároveň bychom mu osobnosti rádi přiblížili i po lidské stránce. Jsou to vesměs šarmantní a zábavní lidé, se svými zvláštnostmi a koníčky, kterým nechybí smysl pro humor,“ říká režisér Viktor Polesný, který natočil celkem šest z třinácti portrétů. Další díly si rozdělili Oskar Reif a Kamila Vondrová.

„To není poslání! To je obživa jako každá jiná. S tou výhodou, že mě to baví,“ říká jeden ze zpovídaných, světově uznávaný neurochirurg Vladimír Beneš. Kromě jeho příběhu nahlédnou diváci také do nitra infekční kliniky pražské Nemocnice Na Bulovce, kde je primářkou Hana Roháčová, jež původně začínala na pediatrii, ale už od osmdesátých let se věnuje infektologii. Ve výběru nemůže chybět ani Jan Pirk, jeden z nejznámějších českých kardiochirurgů.

Třináctidílný seriál o předních lékařích. Seriál představí lékaře nejen v jejich pracovním prostředí. Jak vypadá život lékařek a lékařů, když svléknou bílý plášť? Dalším důležitým tématem cyklu je také vztah “lékař a my, pacienti”. Na fotografii je Pavel Dungl.

„Co doktor, to osobnost. Když jsme tento cyklus připravovali, chtěli jsme ukázat, jak důležitý zůstává i přes seberychlejší vědecký a technologický pokrok vztah mezi lékařem a pacientem. Jak pomáhá osobní zaujetí, komunikace, úsměv, pochopení. Mezitím se lékaři a zdravotníci stali skutečnými novodobými hrdiny. Byli jimi vždycky, ale nyní si toho, doufám, budeme mnohem více vážit,“ doplňuje kreativní producentka cyklu Alena Müllerová.

Do konce letošního roku uvede Dvojka České televize vedle výše zmíněných lékařů ještě portréty ortopeda Pavla Dungla a Lukáše Horčičky, který se dlouhodobě zabývá léčbou inkontinence. Další mistry medicíny, včetně hrudního chirurga a transplantologa Roberta Lischkeho, urologa Marka Babjuka nebo dermatoložky Moniky Arenbergerové, uvidí diváci příští rok.