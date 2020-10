YouTube začne českým inzerentům nabízet další způsob, jak oslovit větší počet diváků lépe zacílenou reklamou. Inzerenti si nově budou moci vybrat z dvanácti již přednastavených obsahových balíčků, tzv. Lineups. YouTube tímto krokem cílí především na televizní zadavatele reklamy.

V rámci tematických balíčků vybírá YouTube vhodný obsah z různých kanálů i videí, která jsou určená pro konkrétní cílovou skupinu dané služby či produktu. „Jedná se o tematické balíčky obsahu například v kategoriích zábava, gaming, hudba, populární obsah, sport, auto-moto, krása a móda. Každý Lineup je vytvořen tak, aby splňoval ty nejpřísnější požadavky zadavatelů jak na kvalitu, tak na zásah osloveného publika,“ vysvětluje Petr Houzar, obchodní ředitel YouTube pro Česko a Slovensko.





Balíčky jsou mixem kanálů, které Češi sledují, nejde jen o lokální obsah, ale i ten ze zahraničí. Podle Houzara kanály prochází přísným výběrem, kdy se posuzuje například obsah, kontext, zařazení v rámci témat, kvalitu kanálu z hlediska obrazu a zvuku, míru udržení publika. Každý kanál také musí splňovat přísné podmínky z oblasti brand safety. Inzerenti si budou moci sestavit balíček podle vlastních kritérií i sami, připraveny jsou i sezonní balíčky.

„U balíčků ručíme za to, že většina obsahu je na dané deklarované téma. Dosah v řádech milionů je srovnatelný i s televizemi na trhu. Cílíme na klasické velké televizní zadavatele, ale výhody to přináší i dalším firmám pro které je důležitý kontext, ve kterém se zobrazují jejich reklamy,“ říká Houzar. YouTube v Česku má asi 6,5 milionu uživatelů měsíčně. Videa sledují především lidé ve věkové kategorii 15-45 let. Jde často o diváky, kteří konzumují tradiční televizní obsah jen velmi málo, čili maximálně hodinu denně. Naopak na YouTube často tráví až šestkrát tolik času. Pokud chce někdo zacílit na tuto skupinu diváků, je YouTube Select k televizní kampani dobrá komplementární volba. Obsahové balíčky a kontext, který přinášejí v testovací fázi doručovaly lepší výsledky než klasická generická kampaň,“ říká k tomu Houzar.

Díky nové službě je možné uzavírat speciální partnerství, například sponzorovat určitý kanál, téma či živý sportovní přenos. Systém partnerství přináší vyšší prostředky z inzerce pro tvůrce obsahu a podporuje je v další činnosti. „Třeba u olympijských her jsme schopni s naším globálním týmem připravit sponzorské balíčky pro lokálního zadavatele zacílené na lokální publikum. Jsme schopni dělat partnerství se sportovními soutěžemi, festivaly, v minulosti šlo například o festival Sziged v Maďarsku,Ĺ vypočítává Houzar.





Novinkou je také spuštění takzvaného Brand Lift měření na televizních obrazovkách. Značky budou moci lépe měřit hodnoty jako jsou „zvažování“, „povědomí“ či „nákupní záměr“.

Firma službu několik měsíců testovala a globálně ji spouští v tomto týdnu. „V rámci brandových kampaní se obsah, vedle kterého se reklama zobrazuje, propisuje do vnímání značky uživatelem. YouTube Select vnímáme jako zásadní posun kontroly nad umístěním reklamy, který nám umožní lépe dosáhnout cíle a zároveň snadno doměřit dopad kampaně vůči značce,“ uvedl Rostislav Čítek, media manažer pro Česko, Slovensko a Maďarsko ze společnosti IKEA, který měl možnost si službu vyzkoušet v testovacím provozu.