Novým ředitelem pro Corporate Affairs & Communications ve společnosti Provident Financial v České republice se 24. září stal Jiří Hauptmann. Na pozici vystřídal Michala Dytterta. Před příchodem do Providentu působil jako Corporate Affairs & Communications Director v Japan Tabacco International pro Českou republiku.

Jiří Hauptmann (41 let) dosud působil na několika vedoucích pozicích v oblasti vnějších vztahů, marketingu a komunikace. Po absolvování vysokoškolských studií pracoval v oddělení marketingu a public relations pro Audi, Lexus a Philips . V roce 2011 nastoupil jako Head of Corporate Relations and Public Affairs pro světovou trojku v pivovarnickém průmyslu, The Heineken Company. V letech 2017–2020 působil jako Corporate Affairs & Communications Director v Japan Tabacco International pro Českou a Slovenskou republiku.

Je velkým propagátorem CSR jako pilíře udržitelného firemního byznysu ve zdravé společnosti. Ve spolupráci s odborníky z odvětví zakládal neziskovou společnost Voda základ života, působí i v rámci Život 90.

„Poslední roky jsem se intenzivně zasazoval za CSR projekty, protože pouze firma, která žije a reálně podporuje své podnikatelské prostředí i komunitu, může být dlouhodobě úspěšná. Jsem rád, že i v Providentu to vnímají podobně. Proto je pro mě prioritou další posílení vnímání Providentu, jako zodpovědného poskytovatele nebankovních úvěrů,“ řekl Jiří Hauptmann ke svému jmenování.

Jiří vystudoval Technickou Univerzitu v Liberci. Je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase jezdí na horském kole, zajímá se o automotive a automobily všech období a sbírá Lego.