Philips Sonicare přichází s novou ryze českou kampaní na dětský sonický zubní kartáček Philips Sonicare for Kids. Kampaň běží od 20. září do konce října na YouTube, HbbTV a v podobě display kampaně, a také na sociálních médiích, kde bude nasazena v různých obměnách až do konce roku.

Jedná se o první kampaň na Philips Sonicare for Kids, která byla připravena čistě lokálně. „Všechny předchozí kampaně jsme přebírali z centrály, letos jsme se ale rozhodli jít vlastní cestou,“ popisuje Jana Klinková, marketingová manažerka značky Philips Sonicare. Kreativní i produkční část kampaně zajistila obsahová agentura Follow Bubble, se kterou Philips dlouhodobě spolupracuje.

„Vycházeli jsme z toho, že čistění dětských zubů bývá pro rodiče často noční můrou. Sonicare for Kids jim to ale značně ulehčuje, čištění s ním je pro děti jednodušší, navíc je baví příšerka Sparkly z aplikace Sonicare for Kids. Vsadili jsme proto právě na děti, jejich spontánní reakce na kartáček a jejich popis, co se s ním dá všechno dělat. Rodičovský problém s čištěním dětských zubů tak řeší velmi autenticky samotné děti,“ konstatuje Klinková.

„Tady se to zapíná, tady se to nastavuje…“ „Můžu jenom takhle táhnout pomalu, takovej relax je to…“ „Tady to maminka drží a pomáhá mi s čištěním.“ Šestiletá Beátka, desetiletý Nico a sedmiletá Kristýnka, dcera influencerky Janiny (Lovefashionjanina), si nejprve vyzdobili své kartáčky jednou z osmi vyměnitelných samolepek, které jsou součástí balení kartáčku, absolvovali instruktáž od dentální hygienistky Jany Křepelkové a následně rozjeli vlastní show, ve které popisují své zážitky s kartáčkem.

„Chtěli jsme zachytit spontánní reakce dětí, takže jsme jim nedali do ruky přesný scénář, ale nechali jsme je do jisté míry improvizovat. A musím říct, že nás moc příjemně překvapily. Nico byl showman, který bavil celý štáb. Beátka byla roztomilost sama. A Kristýnka nám vyrazila dech. Šlo o její první zkušenost s natáčením a ona byla úžasně bezprostřední, vůbec se nebála,“ popisuje natáčení kampaně Klinková.

Cílem kampaně je představit benefity kartáčku Philips Sonicare for Kids rodičům dětí ve věkové skupině 3 až 12 let, pro které je kartáček určen, takže děti – dívky i chlapci – měly být právě v tomto věkovém rozmezí.

„První den probíhalo focení, aby nás děti více poznaly a byly potom před kamerou klidnější,“ popisuje Veronika Bednářová, account manažerka agentury Follow Bubble. Druhý den se již natáčelo samotné video. „Některé záběry vznikly i spontánně v pauzách mezi scénami, kdy si děti hrály nebo si ukazovaly, co umí Sparkly,“ dodává Bednářová.

„Nápad natáčet s dětmi obsah, ve kterém jde hlavně o spontánní reakce, ale zároveň se nesmí vytratit přednosti produktu, se na začátku jevil jako celkem odvážný. Navíc jsme byli i pod časovým tlakem. Výsledek ale nakonec předčil naše očekávání a moc si vážíme důvěry ze strany klienta, že šel do tohoto dobrodružství s námi,“ ma jásno Veronika Bednářová.

„Kampaň je jedinečnou sondou do světa dětské upřímnosti. Děti v ní velmi spontánně popisují své zážitky s kartáčkem a tímto způsobem ,polidšťují´ hlavní výhody kartáčku. Rodiče zde pak mají popsány i hlavní benefity kartáčku z našeho dospěláckého pohledu, byť na pozadí dětských výkonů možná trochu zanikají,“ směje se Jana Klinková.