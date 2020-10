Management české technologické firmy Livesport se rozšířil o nové jméno. Lukáš Raška nastoupil v říjnu na nově vzniklou pozici Chief Commercial Officer. Zaměřit by se měl především na teritoriální expanzi společnosti, nové akvizice a rozšiřování zdrojů příjmů.

Dell, AVG, Eset. Lukáš Raška (43) spojil svůj profesní život s technologickými firmami. Softwarovou bezpečnost teď vyměnil za rychlá sportovní data a jihovýchodní Asii za pražské Nové Butovice, kde má Livesport své sídlo.

„Lukáš má spoustu byznysových zkušeností, což je pro nás ohromně cenné. Domluvili jsme se, že v Livesportu na začátek zavede a nastaví business intelligence. Jeho hlavním úkolem pak bude zastřešit tři mimořádně důležité oblasti,“ uvedl Patrik Dzurenda, provozní ředitel společnosti.

První z oblastí, které Livesport považuje za klíčové pro svůj další rozvoj, je expanze do mimoevropských regionů, například jihovýchodní Asie nebo Severní Ameriky. Druhou je hledání dalších možností monetizace služeb. „Prakticky všechny naše příjmy momentálně plynou z reklamy,“ poznamenává Dzurenda.

Třetí důležitou oblastí mají být akvizice. Livesport v posledních letech udělal několik nákupů (Liftago, Pragosport, Kinobox, Tapito) a dalšími akvizicemi chce podpořit svůj růst v důležitých segmentech.

„Livesportu se podařilo přilákat na své produkty desítky milionů uživatelů z celého světa. Většina z nich je velmi loajální, neustále se vracejí a rádi zkoušejí nové funkcionality a vylepšení. Možnosti práce a spolupráce s touto uživatelskou základnou jsou téměř nevyčerpatelné. Stejně tak její monetizace, a to při zachování strategie, která je neagresivní a přináší přidanou hodnotu,“ říká Lukáš Raška, který posledních téměř sedm let strávil v Singapuru jako COO Esetu pro asijsko-pacifický trh. V létě se s rodinou vrátil do Prahy, kde se chce zabydlet na delší dobu.

„Být součástí toho, jak česká firma dobývá svět, je pro mě ctí a velkou výzvou. Je mnoho krásných míst k životu, nicméně naše kořeny jsou tady. Mít možnost dělat globální business z České republiky je příjemným pokračováním mé dosavadní profesní kariéry. Nejen v Livesportu máme spoustu šikovných a inovativních lidí a svět si toho již začíná všímat.“