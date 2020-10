Investiční skupina Portiva obsadila pozici ředitele nově vznikajícího oddělení správy majetku. Stal se jím Miloslav Kocek, který dosud působil jako asset manažer v realitních skupinách CPI Property Group.

Kocem, který má více než desetiletou zkušenost s řízením obchodních center, bude mít kromě vybudování a vedení nového oddělení správy majetku v popisu práce také strategický rozvoj obchodního domu Central Kladno – největšího obchodního centra ve Středočeském kraji, jehož akvizici Portiva dokončila letos v září.

„Portfolio aktiv skupiny Portiva se rychle rozrůstá, proto jsme se rozhodli vybudovat nový tým, který bude mít na starosti správu vlastněných nemovitostí,“ říká výkonný ředitel skupiny Portiva Pavel Svoreň.

Kocek se správě nemovitostí věnuje po většinu své kariéry. Před příchodem do skupiny Portiva pracoval od roku 2011 v realitní skupině CPI Property Group, kde měl jako asset manažer na starosti řízení obchodních center. V minulosti se zabýval také technickou či obchodní správou tohoto typu komerčních nemovitostí. „Ve skupině Portiva je mým cílem vytvořit vysoce funkční oddělení, které pomůže nejen efektivně spravovat stávající majetek skupiny, ale zároveň přispěje k dalšímu rozvoji jejího podnikání v oblasti nemovitostí,“ uvádí Miloslav Kocek.

Kromě vybudování a vedení nového oddělení pro správu majetku bude mít Kocek ve skupině Portiva na starosti také řízení obchodního centra Central Kladno. Koncept obchodního domu s 27 tisíci metrů čtverečních pronajímatelné plochy se pod jeho vedením částečně změní. Více prostoru má být věnováno volnočasovým aktivitám místních obyvatel a návštěvníků z blízkého okolí. Brzy se bude otevírat nové saunové centrum a výhledově se Central Kladno rozroste i o nové kino. Posílit by mělo také odvětví food and beverage. „Rozdíl mezi jednotlivými obchodními centry je především v tom, co nabídnou navíc. Budu usilovat o to, abychom v tomto ohledu byli na špici mezi regionálními obchodními centry v celé České republice,“ říká nový ředitel oddělení správy majetku skupiny Portiva.