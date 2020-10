ADVERTORIAL Kvalitním umístěním i kompletním servisem čelí společnost Super poster propadu zakázek v nejistých dobách pandemie.

Současný druhý úder epidemie covid-19 přináší vyšší míru nejistoty v rozhodování klientů. Při první vlně došlo spíše k posouvání jarních kampaní na pozdní letní období. V případě naší firmy Super poster jsme v dubnu nebo květnu zrušili jen několik akcí. Klienti měli snahu plánované kampaně uskutečnit s tím, že se jedná jen o krátkodobý zásah do spotřebitelské poptávky.

Ale současný stav, nejen v České republice, ale celosvětově, už výrazně ovlivňuje chování spotřebitelů. My to pociťujeme úbytkem klientů především v oblasti módy a cestování. To je přesně ten segment, který se chtěl poprázdninách znovu rozjet, ale současný stav jej vrací do útlumu. U nás se to promítlo do snížení rozpočtů či zrušení některých zakázek třeba u tradičních klientů jako je Calzedonia nebo OC Chodov.

Samozřejmě jsou i segmenty jako elektronika nebo e‑shopy, které posilují. Nicméně většina klientů se vzrůstající mírou nejistoty, jak se bude epidemie vyvíjet, zpomaluje svá rozhodnutí a vyčkává. Především se začíná měnit spotřebitelské chování a změny nabírají dlouhodobější trend. Nejde jen o nákupní chování, ale třeba i o způsob cestování. Lidé dnes výrazně více používají osobní auta místo MHD či metra. To vše pak klienti promítají do svých rozhodnutí a plánují své kampaně ad hoc podle vývoje situace.



V našem případě máme v tomto roce celkový úbytek zakázek na úrovni 10 procent. O to více vycházíme klientům vstříc, jsme otevřeni individuálním přáním a tradičně držíme vysokou kvalitu našich služeb.

Billboard versus CLV

Jsme rádi, že v této nelehké době máme produkt odlišný od našich velkých štítových ploch. CLV nosiče u čerpacích stanic jsou dostupnější médium pro širší spektrum klientů. Úspěšně je nabízíme jak pro celostátní kampaně, tak pro menší lokální akce nebo jako navigaci firem. Jsou navíc velmi účinné, protože lidé více cestují autem. Plochy jsou osvětlené a vždy viditelné z hlavní komunikace, takže fungují nejen pro ty, co přijedou na čerpací stanici, ale pro všechny, kteří projíždějí kolem.

Letos jsme posílili zaměření na lokální klientelu a podařilo se nám v tomto segmentu zdvojnásobit objem zakázek. S úbytkem billboardů v okolí cest se pro většinu místních klientů snížila nabídka. A tady se nám otevírá nová příležitost. CLV plochy jsou nepřehlédnutelné a přitahují pozornost i ukazatelem teploty a času. Nyní v podzimním a zimním období je to zcela optimální volba pro klienty, kteří chtějí oslovit cílovou skupinu řidičů.

Porovnej data účinnosti

Superpostery i CLV plochy jsou již několik let zavedeny v měření Impact. To pro nás realizují firmy Nielsen Admosphere a MGE Data. Máme tedy jak tvrdá data o počtu lidí pohybujících se před plochou, tak i komplexní mediální parametry. V současné době můžeme našim klientům dodávat už při výběru ploch do kampaně kompletní ukazatele jako jsou GRP, Frekvence a Reach. Výhodou našich dat je to, že jsou pořízena z oficiálních veřejných zdrojů a kumulují lidi přepravované MHD, auty či pěší. Čísla udávají reálný počet kontaktů, které skutečně plochu vidí. Nejsou tedy jen v okolí, ale mohou ji vidět dostatečně dobře a dlouho. Právě tato čísla jsou jednou z našich výhod, které klientům můžeme poskytnout.

Jak to bude dál?

Český trh se stále vyvíjí a pandemie covid-19 jen urychlí změny, které by stejně přišly. Zase se projeví tlak na kvalitu a o horší plochy nebude zájem. Určitě se již projeví změny v chování spotřebitelů a firmy tak budou muset hledat nové odpovídající kanály, jak klienty zasáhnout.

Příští rok bude určitě ovlivněn menšími výdaji do marketingu. Ale věříme, že jakmile se epidemie zvládne, zase přijde zvýšená aktivita klientů.