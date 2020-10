Agentura Better připravila vizuální identitu, název a logo připravovaného projektu hospice Druhý domov v Brně – zařízení pro nevyléčitelné nemocné děti a seniory. Agentura se projektu věnuje v rámci své strategie společenské odpovědnosti a návrh připravila s charitativním záměrem.

„Naším záměrem je vytvořit moderní centrum paliativní, respitní a hospicové péče. Nejde o nemocniční prostředí, ale o prostor plný tepla a světla určený pro rodiny, které pečují o těžce nemocné dítě nebo člena rodiny a tuto situaci již z různých důvodů nezvládají. Naší vizí je pomoci těmto rodinám důstojně se vyrovnat s náročnou situaci,“ říká poslanec Stanislav Juránek.







Výzvy připravit pro zamýšlený projekt vizuální identitu se chopila agentura Better. „Byli jsme osloveni, abychom udělali tvář projektu s těžkou tematikou. Nabídli jsme, že tuto práci uděláme bezplatně, protože cítíme, že je to silné téma, které je v souladu s naším programem společenské odpovědnosti,“ vyjádřil se strategy director Betteru Martin Kupka.

Better přišel kromě nového loga s nápadem přejmenovat původní název projektu Domov útěchy na Druhý domov. „Nejtěžší bylo správně uchopit citlivé téma paliativní péče pro děti, kterou bude hospic nabízet společně i se službami pro dospělé. Náš záměr byl soustředit se na dětské pacienty a jejich rodiny, především na to, jak vnímají, když jejich sourozenec nebo dítě jede zase do nemocnice. Z toho vyšel i nový název Druhý domov. Chceme, aby to místo nebylo jen dalším zařízením, ale aby bylo přátelské k rodinám,“ přibližuje projektová manažerka Betteru Tereza Bártová Klementová.

Grafický návrh loga je inspirován dětským viděním světa a využívá barevné, hravé písmo. „Do návrhu jsme se rozhodli citlivě vnést pozitivní emoci. Inspirovali jsme se dětskými akvarely z nemocnic: dětské vnímání světa je čisté a pozitivní. Rodiny, které se ocitnou v těžké situaci, se nepotřebují vizuálně utvrzovat v depresivních myšlenkách, chceme v nich vyvolat pocit empatie a druhého domova, kde se jejich dítě nebude cítit jako v nemocnici,“ vysvětluje art director Betteru Stanislav Bílek.