E-shop s nábytkem, bytovými doplňky a dekoracemi Bonami má od čtvrtka svoji první prodejnu v nákupním centru. Jedná se o OC Galerie Butovice. „Testujeme zase další nový koncept, je to naše první prodejna v nákupním centru. Zatím tedy bohužel může fungovat pouze jako výdejna. V této lokalitě Prahy jsme zatím obchod neměli, takže je to logický krok,“ řekl MAM CEO Bonami Pavel Vopařil.

„Jsme rádi, že i přes současnou situaci spojenou s pandemií, otevřela v Galerii Butovice tak prestižní značka, kterou Bonami bezesporu je. Galerie Butovice podporuje všechny značky, které se rozhodnou otevřít prodejnu v obchodním centru, ať už se jedná o nováčky na trhu nebo zavedené on-line prodejce,“ Michaela Šlégrová manažerka nákupního centra.

Bonami na internetu nabízí 60 000 produktů. V obchodech je sortiment daleko omezenější, ale mají sloužit jako místo pro konzultace, reklamace či vracení zboží. První kamennou prodejnu otevřel e-shop v Praze na Černém mostě v květnu, pak v Letňanech a Brně. V příštím roce by chtěla firma patřící do sukpiny Miton tempo otevírání prodejen minimálně udržet.









Jak MAM informoval na svém webu, firma nyní investuje daleko více do své značky. Letos od září do prosince se jedná o výdaje ve výši 20 milionů korun, které Bonami investuje do bradových kampaní.